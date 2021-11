SIN: Los influencers y negocios en internet deben emitir factura

Juan Pérez Munguía / La Paz

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, manifestó que la Resolución del Directorio N.º 102100000020 busca que influencers y quienes realizan negocios en plataformas digitales facturen. Agregó que la ampliación de contribuyentes sólo será a “personas naturales” o empresas que presten servicio constante vía internet.

“Nos estamos refiriendo a las empresas y personas naturales que ya están haciendo actividad en Bolivia que venden bienes y venden servicios vía internet, por supuesto que tienen que facturar. (…) Los que venden bienes y servicios en Bolivia tienen que facturar”, explicó la autoridad, en entrevista con Página Siete.

La disposición del SIN, en su detalle, hace referencia a seis tipos de actividades económicas, en cuyas subcategorías incluye a la gestión de deliveries, sitios de comercio electrónico, reservas en línea. También, al suministro, descarga o streaming de imágenes, videojuegos de cualquier tipo y textos.

También consigna a las labores digitales de enseñanza educativa, entrenamiento, actividades de aprendizaje, a la creación, publicación, seguimiento y gestión de campañas, eventos u otros a través de medios digitales.

Cazón dejó en claro que quienes se dediquen a este tipo de actividades de manera eventual no tiene la necesidad de registrarse a impuestos. Esto debido a que realizan la prestación de servicios una, dos o tres veces por año, lo cual no es un negocio y no genera grandes sumas.

En el caso de las personas que realizan este tipo de actividades como negocio, sí deben inscribirse en Impuestos. Ello porque la actividad que realizan es constante y deben facturar.

“(Por ejemplo) ese profesor de música si se dedica a dar clases virtuales todos los días de los 12 meses del año, ¿es su actividad?, ¿es su negocio? Es su negocio y, si de eso genera plata para su familia y para vivir bien, entonces tiene que registrarse en impuestos nacionales y tiene que emitir factura”, enfatizó.

Con referencia a los denominados influencers o tictoqueros que reciben publicidad de empresas nacionales para promocionarlas en sus páginas, deben también registrarse y emitir factura. Aclaró que en caso de que una persona se dedique de manera aficionada a este tipo de actividad y no reciba recusas no tiene que tributar.

“Si su negocio tiene que emitirle factura a Entel (por ejemplo), obviamente hay que ver si ese tictoquero es boliviano, si es boliviano, tiene que registrarse y tiene que emitir factura. Si es un (influencer) nacional, si es su actividad y recibe mensualmente un ingreso por colocar publicidad de varias empresas, tiene que emitir factura. (…) El tictoquero tiene que emitir factura y registrarse en Impuestos Nacionales”, afirmó.

Ante la consulta de que si el fin de la resolución es ampliar el universo de contribuyentes en caso de que la actividad sea un negocio vía digital, Cazón respondió: “Exactamente, si hace su prestación de servicios todo el año, como estamos diciendo, como estamos quedando, tiene (la persona) que inscribirse en impuestos nacionales, sacar su NIT y obviamente pagar el IVA, el ITE y todos los impuestos”.