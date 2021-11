Terceras dosis: la estrategia europea para que el coronavirus pase a un segundo plano y se vuelva endémico

Los países debaten si agregar un booster y la posible aplicación de un pase sanitario “reforzado”, que considere como esquema completo a quienes tengan las 3 dosis

La pandemia no ha terminado. El Covid-19 no se ha ido. Las autoridades sanitarias europeas lo están comprobando, saben que solo ha dado alguna tregua, y si bien las hospitalizaciones y fallecidos no corren a la misma velocidad que las infecciones actuales, la situación vuelve a presentar un desafío para que el virus se transforme en un mal endémico.

Un nuevo pinchazo de refuerzo ayudará a que el coronavirus “se desvanezca en un segundo plano” y se vuelva controlable, dijo un experto británico, mientras el Reino Unido busca extender su plan de inmunización.

El profesor James Naismith del Instituto Rosalind Franklin y biólogo de la Universidad de Oxford explicó que la tercera dosis y la vacunación de los más jóvenes es la clave para que el coronavirus deje de ser una enfermedad grave.

Las afirmaciones del experto se agregan en el momento que el gobierno de Boris Johnson está listo para anunciar vacunas obligatorias para los trabajadores de primera línea del sistema nacional de Salud en Inglaterra.

Mientras, en Francia la epidemia se reinicia. Emmanuel Macron vuelve a tomar la palabra esta noche. Como en el auge de la crisis sanitaria, es en el marco de un discurso que el presidente de la República debe dirigir a los franceses. Una presentación diseñada como una extensión de aquella en la que anunció el establecimiento del pase de salud para incentivar la vacunación.

Este es el mismo efecto que busca hoy el titular del Ejecutivo galo ante la amenaza de una quinta ola de COVID-19 en Europa y en el país. Incluso antes de su intervención, concertar una cita para la inyección de una tercera dosis también registró un pico de demanda. Las informaciones suman la posibilidad de que la “green pass” también tome en cuenta, como esquema completo para determinadas personas, la dosis de refuerzo.

Argumentos para el tercer pinchazo

Los fundamentos para un refuerzo se apoyan en los estudios que demuestran que la resistencia a la infección por coronavirus comienza a disminuir alrededor de los seis meses. Para Naismith, si bien los adultos mayores son más vulnerables al virus, los refuerzos “restauran la inmunidad a una efectividad muy superior al 95% para enfermedades graves”.

La última actualización de 24 horas del Reino Unido muestra 32.322 positivos y que se han reportado otras 57 muertes. Según los datos del gobierno, las infecciones han caído un 16,6% en la última semana, mientras que las muertes han aumentado un 8,2%.

Según estas cifras, y siendo el Reino Unido el país mas golpeado de Europa, los expertos creen que ha superado un pico de infecciones y que, a medida que estas disminuyan, también lo harán las hospitalizaciones y las muertes, que actualmente ascienden a más de 1.000 por día y 1.000 por semana, respectivamente. Sin embargo, todo dependerá de la campaña de refuerzo.

Frente a la “BBC” el experto del Instituto Rosalind Franklin dijo: “Depende de cuánto tiempo dure la inmunidad a las vacunas, cuántas personas más jóvenes se vacunen, pero sospecho que volverá a pasar a un segundo plano como una enfermedad grave”.

Pero el plan británico va mas lejos para conseguir un éxito duradero. Tiene como objetivo emprender un programa de refuerzo anual, reveló el exministro de vacunas Nadhim Zahawi.

El ahora secretario de educación le dijo a “The Sun” que el plan busca hacer del país, “la primera gran economía en hacer la transición de una pandemia a una endemia y tener un programa de vacunación anual”.

El primer ministro Boris Johnson había adelantado que recibir un refuerzo es “lo más importante” que la gente puede hacer por “el país”. Reino Unido ya ha pasado los 10 millones de terceras dosis.

“Desafortunadamente, lo que vemos en este momento es una situación en la que la disminución de las dos inyecciones originales está comenzando a ver a demasiadas personas mayores ingresando al hospital”, añadió Johnson.

Disminución clara

Peter Openshaw, presidente del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG) que asesora al gobierno inglés, dijo que “había quedado claro que la inmunidad a las vacunas estaba disminuyendo y que no duran para siempre”

El profesor de medicina experimental en el Imperial College de Londres sostuvo que “se ha vuelvo muy claro que la inmunidad desciende”. Y agregó: “Las vacunas no parecen ser para siempre, brindan mucha protección, pero deben reforzarse “.

Openshaw describió la situación en los hospitales británicos: “No creo que la gente se dé cuenta de la grave situación que hay en los hospitales del Servicio Nacional de Salud, con tanta gente con ventiladores y más de 9.000 personas actualmente en el hospital con COVID-19. El COVID no ha terminado”.

Francia: el dilema del esquema completo de tres dosis. Israel de espejo.

No hay una respuesta simple a este debate. Para los expertos, todo depende del objetivo deseado. “Hoy, todavía estamos en una estrategia para luchar contra la enfermedad, y no para prevenir por completo la circulación del virus”, recordó la profesora Brigitte Autran, inmunóloga y miembro del Comité Directivo de la estrategia de vacunación de Francia.

Las vacunas fueron originalmente diseñadas para combatir la enfermedad. Excepto para algunas personas o pacientes con comorbilidades, el esquema de doble pinchazo es suficiente. Por lo tanto, no recomendamos, en este momento, extender el refuerzo a los menores de 65 años”, manifestó Autran.

El escenario epidémico en el país es de leve repunte. Algunos científicos creen que aún no constituye, en esta etapa, “una señal de alerta”. El aumento en el número de casos no claramente se expresa en el número de enfermedades que conducen a hospitalizaciones.

No obstante, es un parámetro que los especialistas, pero en especial el gobierno, está monitoreando de cerca, especialmente porque los hospitales están enfrentando serias dificultades y la gripe podría regresar con el ingreso al invierno.

Los datos científicos de la vida real de Israel, donde la campaña de la tercera dosis comenzó luego de una ola con la población con doble dosis avanzada, sugiere que la circulación del coronavirus, parecen estar del lado de la inyección de refuerzo. El virus vuelve a estar “controlado” en el Estado hebreo.

La evidencia es que ayuda a proteger a las personas frágiles, inmunodeprimidas y reduce el riesgo de aparición de nuevas variantes. Además, y si bien la protección conferida por la vacunación nunca será total, l os datos reflejan que en caso de infección después de una tercera dosis, la carga viral es muy inferior a los 6 meses de una segunda dosis.

En Israel, además, las autoridades anunciaron el 3 de octubre que la entrega del “pase de salud” ahora estaría sujeta a la inyección de una tercera dosis. En Francia, sin embargo, la entrada en vigor de una pasaporte sanitario “reforzado” no puede llegar antes de que las nuevas inyecciones hayan tenido tiempo de generar su efecto inmunológico. Las especulaciones del gobierno, aumentar la nueva dosis, y ajustar el “green pass” a mediados de diciembre.