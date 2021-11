Torres acusa al Sedes de Tarija de doble moral: “aprueba protocolos de bioseguridad y luego se lava las manos”

Esto por permitir grandes eventos. En respuesta, el directo Álvaro Justiniano, afirmó que ya no aprobarán estos protocolos que congreguen gran cantidad de personas.

Ante las restricciones impuestas por el Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) debido al incremento de casos covid, el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, informó que han acatado, pero calificó de doble moral al Servicio Departamental de Salud (Sedes) ¿Por qué?

“He oído varias veces que el Sedes dice que es la Alcaldía quien aprueba fiestas, espectáculos, y ahí hay una doble moral, porque quien aprueba el protocolo de salud, como el concierto de L-Gante, es el Sedes, y una vez que ellos aprueban, no me puedo negar, porque los organizadores me meten un amparo constitucional en base al derecho al trabajo y ya nos han ganado. Ellos dicen (Sedes), nosotros aprobamos el protocolo de salud pero no aprobamos la fiesta, pero entonces no apruebes pues, y no se quejen después”, declaro.

Torres, pide al Sedes no aprobar los protocolos de bioseguridad y se soluciona el tema, y no estas situaciones contradictorias. Y al respecto, consultado al director del Sedes, Álvaro Justiniano, decidió que ya no emitirán, ni aprobarán protocolos de bioseguridad para eventos que congreguen gran aglomeración de personas.

“Nosotros no vamos a permitir, ni aprobar protocolos de bioseguridad para actividades que sea de alta concentración de personas, y se ponga en riesgo la situación de salud de ese grupo. Por definición del COED, están suspendidas las actividades de concentración masiva, como las fiestas de graduación y no así los actos”, dijo.

Sin embargo, recordó que las autoridades municipales deben hacer el control respectivo a los eventos autorizados.

A mediados de diciembre será el pico de contagios

Según Justiniano, los epidemiólogos señalaron que Tarija se encuentra en un ascenso sostenido de casos por covid, y que si continua habiendo la “relajación” de la población, que si los adolescentes no acuden a vacunarse, a mediados de diciembre podría darse el pico de contagios, llegando a los 1.500 o 1.800 casos por semana.

“Esto nos preocupa. Mientras tanto, esperamos la tercera dosis de refuerzo contra el covid para quienes se vacunaron entre febrero y junio”, refirió.

