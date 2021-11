Trabajadores de Aasana anuncian protesta y el ministro Montaño les pide no dejarse llevar por ‘vientos de golpe de Estado’

more

El dirigente atribuye la crisis económica de Aasana a la mala gestión que los ha llevado al colapso, y hoy se duplica y hasta triplica los turnos. Piden la destitución de la directora nacional

Fernando Rojas Moren

La Federación Nacional de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Fenta-Aasana) se reunirá este miércoles para definir nuevas medidas de protesta exigiendo al Gobierno que cumpla sus demandas.

Einar Roca, secretario ejecutivo de Fenta-Aasana, dijo que desde el jueves, se reinician las movilizaciones y otras medidas y si no hay solución irán al paro nacional indefinido. «No se ha cumplido el compromiso, estamos esperando la respuesta de los ministros de la Presidencia, Obras Públicas y la máxima autoridad ejecutiva (directora de Aasana)», sostuvo.

En las últimas semanas, la administración jubiló a 170 trabajadores, y los cargos están acéfalos. Se redujo la carga social y se depidió a trabajadores, pero debido a la pandemia, todavía les deben salarios desde octubre de 2020.

El dirigente atribuye la crisis económica de Aasana a la mala gestión y mala administración que los ha llevado al colapso, y hoy se duplican y hasta triplican los turnos, por lo que piden la destitución de la máxima autoridad de la entidad.

Asimismo, exigen el retorno de los tres aeropuertos de la administración de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) a Aasana y el pago de salarios atrasados desde el año pasado.

Los trabajadores son conscientes de que no hay ingresos, y los aeropuertos siguen abiertos al público, en cumplimiento a la norma de la Organización Civil Internacional (OACI). «No deben ser cerrados, pero los ingresos no son suficientes para pagar los salarios, la MAE no busca los recursos y precisamos un crédito del Gobierno, porque en 54 años nunca necesitamos que nos brinden recursos»

Sobre los recursos que proporcionó el Gobierno en agosto (un fondo rotatorio de Bs 84 millones), Roca sostuvo que fue solo para despedir gente altamente calificada y los cargos siguen acéfalos.

Las protestas empezarán con toma simbólica de instituciones, huelga de hambre, y si no los atienden iniciarán un paro nacional indefinido.

«Vientos de golpe de Estado»

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, exhortó a la Federación de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Fenta-Aasana) ser racionales y no dejarse llevar por “vientos de golpe de Estado”.

En rueda de prensa, la autoridad pidió a Fenta-Aasana ser racional con respecto a la situación planteada, principalmente ahora que los paros, en algunas regiones del país, ocasionaron importantes pérdidas de recursos económicos al Estado, “que nadie va a devolver”.

“Tenemos que hacer una restructuración para que Aasana pueda ser solvente. Entonces les pido que no se dejen llevar por estos vientos de golpe de Estado y no sean partícipes”, exhortó el ministro.

Montaño dijo que se debe hacer todos los esfuerzos para recortar gastos y para la restructuración en Aasana, por lo que se firmó un documento por los mismos representantes de Fenta-Aasana y la Central Obrera Boliviana (COB).



“Nosotros hemos dejado de percibir (recursos) por (causa de) estos paros (promovidos) por estos golpistas y ustedes no dijeron nada hermanos controladores, hermanos de Fenta, dejaron que violen sus derechos, dejaron que no ingresen recursos económicos en Santa Cruz, más de 6 millones de bolivianos”, cuestionó.

Convocó a Fenta-Aasana no aliarse al golpe de Estado y no gestar nuevamente el robo al país.

“Con ustedes hemos firmado actas para que, de acuerdo a los ingresos que tenga Aasana, se pueda ir pagando la deuda que tiene en este momento”, enfatizó.