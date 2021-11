Trabajadores de Aasana desacatan instrucciones de la directora general hasta que renuncie

Los dirigentes de la Aasana asistirán a la reunión con el Gobierno prevista para este viernes en la que se prevé se evite un paro indefinido.

Fuente: ANF

Los trabajadores de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) decidieron desacatar cualquier instructivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), de esa institución hasta que renuncie la actual directora, Arminda Choque Paca.

“Estamos haciendo un desacato, no estamos obedeciendo las instrucciones de la MAE y eso será hasta que se vaya. No hay ningún espacio para que (Choque) pueda continuar en su cargo, ella fue la que creó todo este problema, ella es la que ha intentado botar a los trabajadores, no da soluciones, ella es la incapaz”, protestó, en contacto con la ANF, el dirigente de los trabajadores de Aasana, Néstor Villarroel.

Confirmó su asistencia a la reunión con el Gobierno en la que se prevé frenar un nuevo paro indefinido anunciado por los trabajadores de Aasana. Tienen 10 puntos en su pliego petitorio: el pago de salarios adeudados, estabilidad institucional, la abrogación del Decreto Supremo 24031, no permitir que la MAE presente la reestructuración organizacional de la institución y rechazo a la “persecución laboral”.

Además, rechazan que el Gobierno intervenga Aasana porque creen que pondría en riesgo la seguridad operacional aérea. Otra de las demandas que tienen es que no se permita la ampliación del contrato de concesión entre Aasana y el Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa).

Como medida de presión para que se atienda su pliego petitorio, los trabajadores de esa institución realizaron mítines de protesta, desde ayer, en los aeropuertos de Santa Cruz, Trinidad, Cochabamba, La Paz, Tarija y para hoy está previsto en El Alto.

“Tienen que resolvernos (nuestras demandas) porque ya no le creemos al ministro ni a la MAE. Dicen una cosa y hacen otra, hablan puras mentiras, (ahora) nos quieren meter con el tema político donde nosotros nada tenemos que ver. Las demandas que tenemos son desde que ingresó este gobierno y hasta de mucho antes”, aludió Villarroel.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusó en la víspera a algunos dirigentes de querer llevar a la quiebra a la institución con el anuncio de realizar un paro indefinido.

“Mientras nosotros estamos trabajando para que la economía de Aasana, BOA, DGAC y Sabsa esté más fortalecida, no puede ser que algunos dirigentes quieran llevar a la quiebra (estas entidades) y eso dificulta todo el trabajo que hemos ido realizando”, sostuvo la autoridad.

Exigen que la administración de los aeropuertos del eje troncal vuelva a manos de Aasana

Otro de los temas que está pendiente para resolver es la administración de los tres principales aeropuertos del país que actualmente están en manos de Sabsa, pero el contrato de concesión concluirá en febrero del 2022.

Empero, Sabsa presentó un proyecto de ampliación de concesión por otros 15 años, idea que es rechazada por los trabajadores de Aasana porque consideran que no hubo una buena administración de los aeropuertos durante los últimos 25 años.

“Ya no tiene razón de que siga Sabsa, se dio fin a los 25 años de concesión, digamos, años nefastos para la institución ya que se han aprovechado de Aasana, empresas y personas privadas. Se lo han llevado durante 25 años lo que nosotros hemos generado, esos recursos tienen que volver nuevamente a la institución y con esos recursos resolveremos todos nuestros problemas”, expresó Villarroel.

La propuesta de Sabsa fue hecha publica hace meses atrás, pero hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta del Gobierno central y se espera que se dé alguna solución hasta este mes de noviembre. El proyecto propone mejoras en los aeropuertos y la implementación de nuevas tecnologías para la navegación aérea.

Según Villarroel, el proyecto de Sabsa no tiene ningún sustento legal ni constitucional. “No puedes ampliar algo que no es de ellos y que ha causado un daño a la institución”, expresó.

Acotó que Sabsa debería velar por la estabilidad de los trabajadores y en ese aspecto adelantó que, si la administración vuelve a manos de Aasana, garantizarán la estabilidad laboral de los trabajadores, “pero no de los jefes”.