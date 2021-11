Trinidad acata el paro nacional

Ciudadanos han instalado decenas de puntos de bloqueo en la capital beniana. El paro es apoyado por Fejuve, gremiales, mototaxistas y el sector salud

Mauricio David Vasquez Carvajal

Trinidad está acatando el primer día del paro nacional indefinido convocado por varios sectores en rechazo a un paquete de leyes que promueven desde el Gobierno central, que vulnera los derechos de los ciudadanos.

Desde tempranas horas de este lunes 8 de noviembre, cientos de ciudadanos han instalado decenas de puntos de bloqueo en la capital beniana. Uno de los puntos más concurridos por los manifestantes es la plaza principal General José Ballivián, cuyos accesos se encuentran bloqueados.

El paro es apoyado por la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales), gremiales, mototaxistas y el sector salud, que son de los gremios masivos en la ciudad.

La intersección de las avenidas Bolívar y Panamericana se encuentra bloqueada

El alcalde del municipio de Trinidad, Christian Cámara, expresó la semana pasada su rechazo al paro nacional del lunes y dijo que deberían existir métodos menos coercitivos y más conciliadores para la protesta.

Una de las personas que se encuentra bloqueando en la plaza principal dijo que tiene conocimiento de que la policía se encuentra esperando instrucciones para no dejar paralizar la ciudad. Ante este hecho, señaló que no opondrán resistencia, pero que no dejarán de bloquear.

La avenida 6 de Agosto es otro punto que se encuentra bloqueado