Trucos y accesorios que hacen crecer los metros de un dormitorio pequeño.

Fuente: abc.es

El dormitorio se ha convertido en una de las estancias reina de la casa, ya que tras el confinamiento es, además de un lugar de descanso y relax, oficina, sala de conferencias y videollamadas, rincón de lectura e, incluso, salón. Sin embargo, los metros de las viviendas actuales no se adecúan a esta nueva situación y, salvo excepciones, las habitaciones principales siguen siendo demasiado pequeñas para desarrollar sus nuevos roles. Y es aquí donde el ingenio y ciertas piezas de mobiliario pueden dar sensación de amplitud y aprovechar mejor el espacio disponible.

Cuatro reglas básicas para minidormitorios

A la hora de decorar una habitación mini, la primera regla es dejar que entre la luz natural, vistiendo las ventanas con cortinas ligeras y poco tupidas.

La segunda es pintar las paredes en tonos claros, que no necesariamente tiene que ser el blanco. El beis o el gris en sus tonalidades menos intensas son dos buenas opciones. La máxima del ‘menos es más’ es también clave en su decoración. Por eso, es mejor no abarrotarlo con una gran cantidad de muebles ni siquiera XS y optar por soluciones a medida que proporcionan centímetros extra para guardar: nunca hay suficientes armarios. Y finalmente nada de esto surte el efecto deseado si no se mantiene en orden, sin cosas ni zapatos por medio.