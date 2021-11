Uagrm anuncia nuevas medidas si el Gobierno no atiende su demanda hasta el jueves

Autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) dieron plazo hasta este jueves a Gobierno nacional para que sea atendido su pedido de un presupuesto extraordinario de 309 millones de bolivianos para culminar la gestión 2021. Piden que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, atienda su demanda.

“Hasta el día de hoy no hemos encontrado una respuesta positiva de parte del Gobierno (…) si el jueves no nos recibe el ministro de Economía y atiende favorablemente nuestra demanda vamos a salir nuevamente a las calles, pero esta vez no solamente aquí en la capital (de Santa Cruz)», indicó Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm.

La universidad estatal salió a las calles el pasado jueves, en la que cientos de ‘morenianos’ marcharon hasta la plaza 24 de septiembre, en el centro de la ciudad. Las autoridades explican que piden este monto de dinero para garantizar el pago de salarios hasta fin de año, además del aguinaldo.

Cuéllar, manifestó que requieren el monto económico dado que la ‘U’ se vio afectada por la pandemia del coronavirus, en especial los ingresos por coparticipación tributaria.

Cuéllar informó que la planilla mensual de la estatal cruceña borde a los Bs 58 millones.