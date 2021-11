«Ubíquese, señora»: la reacción del concejal Saavedra ante el pedido de disculpas de la ministra Prada

El concejal por la agrupación Demócratas, Manuel ´Mamén’ Saavedra, criticó a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien en El Alto, a nombre de la población cruceña pidió disculpas porque hay muchos cruceños que siembran odio y racismo.

Saavedra le dijo a la ministra cruceña que ella “no nos representa” y, por lo tanto, no puede pedir disculpas a nombre de la región cruceña “porque acá el camba no es racista”.

Prada estuvo hace un par de días en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto y fue ahí donde utilizó los micrófonos para pedir perdón al considerar que muchos cruceños están “sembrando odio, racismo, generando desestabilización, confrontación y violencia”.

Saavedra, utilizando su cuenta en Tik Tok, dijo: “Acá el camba no es racista y allá el colla no es racista, el único racista es su gobierno masista. A Santa Cruz llegan todos los años miles de ciudadanos de todo el país y juntos trabajamos para hacer de esta tierra, una tierra de progreso y oportunidades. Por eso, si va a hablar a nombre de alguien, hágalo por usted misma y no a nombre de Santa Cruz. Ubíquese, señora”.

El video fue subido ayer y ya tiene más de 70.200 reproducciones y 760 compartidas en la cuenta del edil cruceño.