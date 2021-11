Un camión cisterna choca con otro vehículo en Sierra Leona, residentes acuden a recoger el combustible y se produce una explosión dejando 94 muertos

Las autoridades indicaron que otras 92 personas resultaron heridas.

La explosión de un camión cisterna cargado de combustible este viernes en un suburbio de Freetown, capital de Sierra Leona, ha dejado al menos 94 muertos y 92 heridos, según las autoridades del país africano.

La alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, dijo en un comunicado en Facebook que estaba «entristecida al enterarse de una explosión en la carretera de Bai Bureh, en Wellington, después de que un camión que transportaba combustible chocara con otro».

La explosión que se produjo tras la colisión se cobró la vida de varias personas que habrían acudido a recoger el combustible que se desprendía del vehículo averiado.

Mohamed Lamrane Bah, director de comunicaciones de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Sierra Leona, declaró a la CNN que varias personas se encuentran también en estado crítico. Asimismo, señaló que las labores de rescate en el lugar de los hechos han finalizado.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Emerging: Multiple people injured amid massive fire at fuel station in the Wellington area of Freetown, Sierra Leone, local media reports pic.twitter.com/rmGtvbJSKg

— Factal News (@factal) November 6, 2021