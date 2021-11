Una agricultora denunció agresiones durante los bloqueos en San Julián

Santa Cruz, 02 noviembre 2021.– Una mujer oriunda de San Julián de ocupación agricultora y afín al Movimiento Al Socialismo, denuncio haber sido maltratada por un grupo de personas que mantenían un punto de bloqueo entre San Andrés y San Julián.

La víctima intentó abrirse paso para transportar diesel y comida para sus trabajadores el pasado domingo al medio día (12:30) pero no se lo permitieron.

De acuerdo a testimonios de otras personas del lugar, se tratarían de las mismas personas que abandonaron la propiedad Las Londras donde el pasado jueves un grupo de encapuchados y armados atacó a una comitiva de policías, periodistas y civiles.

La víctima en contacto telefónico con la presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz Coral Basma Cuéllar, relató que se encontraba junto a sus dos hijas y su esposo tratando de cruzar un punto de bloqueo alejado de la carretera principal.

La mujer admitió que al no escuchar una respuesta positiva, los amenazo con grabarlos en su celular lo que despertó la molestia generalizada de los bloqueadores.

«Hombres y mujeres me atacaron golpeándome por todos lados hasta provocarme una herida en la frente. Un hombre que trató de filmar las agresiones desde su vehículo fue agredido a golpes por estas personas que le pincharon su llanta», dijo en entrevista.

La agricultora describió que recuperó su celular que pretendía quedarse los bloqueadores pensando que habían sido grabados. Estaban armados con palos que tenían clavos en las puntas.

La mujer temerosa de represalias, lamentó que recién este lunes pudo sentar denuncia pero los policías dejaron entrever que se encuentran con las manos atadas ante el temor de ser agredidos por los campesinos. «Solo pido las garantías para mi familia, porque estas personas son agresivas», dijo la mujer.

Señaló sentirse sola, porque acudió a la Federación de Campesinos, Federación de Mujeres y organizaciones sociales afines al MAS para elevar sus quejas pero nadie quiso salir en su defensa recibiendo apoyo solo de su barrio. «He apoyado en proceso de cambio y no merezco ser tratada así, eso me indigna y me da rabia de no haber sido escuchada», indicó en contacto telefónico.

La madre de familia expresó su impotencia al no encontrar justicia de las autoridades ni de las organizaciones que ella apoyo en su momento. Aclaró que la mayoría de las personas que se encontraban bloqueando no son de San Julián.

