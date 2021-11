¿Una innecesaria marcha? O ¿Apoyo a Hassenteufel y el TSE?

Dadas las circunstancias, debemos leer el verdadero objeto y la motivación de la Marcha iniciada en Caracollo que empieza con un discurso vacío de contenido de Evo Morales; Lucho y David invitados de piedra. Para llegar a la referencia del título del artículo, analicemos los siguientes antecedentes:

1.- El gobierno solicita abrogar la Ley 1386

2.- El gobierno aplica el rodillo parlamentario y aprueba la Ley 1407 dicho sea de paso con manipulación del reglamento y desvirtuados procesos de cámara.

3.- Arremete nuevamente con el inconsistente argumento de “Golpe”.

4.- No admite reponer 2/3 en el debate parlamentario.

5.- Posterga Leyes de DD.RR., otras.

Hasta allí, el Gobierno “deja” que exista algarabía y festejo de la población boliviana que se mantuvo firme para defender sus derechos individuales y colectivos ofreciendo paz, trabajo, inversión, reorganización y escuchar al pueblo.

Quiénes conforman el pueblo para la #EliteMasista, bueno, la gente del MAS, “COB”, “Bartolinas”, un comité de unidad, etc.

Quiénes no son pueblo para la Élite Masista; los Comités Cívicos, los gremios médicos, las gobernaciones ... Algunas, alcaldías … Algunas y ahora transportistas, gremialistas, tal vez los universitarios de libre pensamiento, está claro que el CONADE no es pueblo.

Entonces el gobierno retorna a la guerra de baja intensidad; otra vez Senkata con la Ministra Prada “pidiendo disculpas por los cruceños”, juicios a Calvo, dejan de lado al Comité Cívico de Potosí y su presidente, lanzan una campaña para la Ley 1407 descomunal, con inversiones astronómicas que no la tienen, otra vez pasándose el reglamento de la Asamblea Legislativa, admiten un PGN sustento del plan de desarrollo Económico y Social 2021-2025 y ahora la marcha por … Algo que les interesa más, que no se toque, que ni se lo mencione, que ni se lo objete.

La ex vocal Rosario Baptista con mucha solvencia y documentación sustentada, aparece en el ámbito nacional de las noticias con una singular denuncia que le mueve el tablero, no solo al TSE sino a la Élite Masista en su conjunto. Creyendo que tenía todo controlado, les aterroriza que se caiga el TSE. Consecuencia de ello, sale el Dr. Hassenteufel (Presidente) emérito del ejercicio de Derecho a enunciar la solidez institucional y posteriormente ofrece una actualización del padrón electoral. ¿Mea Culpa?

¿Qué denuncia Baptista?; el actual TSE sirve para que nunca pierda las elecciones la Elite Masista a la cabeza de Evo Morales, esto nos lleva a pensar/considerar en los análisis de Carlos Valverde desde el grupo etario, transporte de los servidores a Venezuela, el análisis de Humberto Vacaflor, y los propios resultados emanados de una auditoría 2019 y la incongruencia de los resultados del 2020 demostrando desde el Bunker, entre Virginio Lema, “Juan Pueblo”, mi persona entre otros las 9111 pruebas de fraude y que suma a todo esto, el no tener recuento rápido TREP, emisión de resultados días después, etc. y todo ello bajo conocimiento del Dr. Salvador Romero, que actualmente se encuentra convalidando elecciones en Venezuela o tal vez asesorando al TSE-Venezolano.

La verdad de lo que ocurrió al interior del TSE que dirigió el proceso 2020, solo saben los miembros de esa institución, Salvador Romero y los miembros que siguen desde ese proceso y Rosario Baptista con su argumentación/denuncia.

¿Por qué el pueblo boliviano salió a las calles, por qué se paró y se reclaman los derechos constitucionales, porque se está disgregando la sociedad boliviana, porque se está polarizando el país y rompiendo el pacto social?

Presuponiendo que la denuncia de Baptista sea demostrada, las consecuencias de un gobierno no salido de las urnas, más bien de una conspiración electoral contra el pueblo boliviano, son los responsables (el TSE) de los acontecimientos 2020-2021 y si sobrevive (por decisión de la Elite del MAS) el posible falto de legitimidad electo 2020- 2025, serán responsables también de los sucesos en el país.

Por lo tanto, existe un pecado de origen desde el 2009. Y los procesos electorales/Referéndum futuros carecen de confiabilidad, legalidad y legitimidad. Por ello si este actual TSE quiere enmendar “errores”; deben ir por las puertas abiertas del TSE al pueblo boliviano, nuevo padrón electoral, auditoría forense informática, auditoría al SERECI, SEGIP y otros que hoy son indispensables.

Si el TSE-ELITE MASISTA son un matrimonio de conveniencia, este es el nudo gordiano que se debe desatar independizando los poderes. Y dada la volatilidad política que vive el país debe ser condición “sin ecuanum” un TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL independiente a la brevedad, podemos definir brevedad como ya… este trimestre. Tarea para la Asamblea Legislativa, especialmente para la oposición.

Conclusión, la marcha NO es para defender el mal llamado “proceso de cambio”, NO es para defender al “Hermano Lucho”, poco, poquísimo interés en defender a David (para EVO, David es desechable y David lo sabe), no es para defender la democracia.

Es para defender su instrumento de procesos electorales, el TSE es vital para su sobrevivir, es para sostener los actuales miembros que conocen ya los mecanismos internos, es para que los legitimen a los fugados ilegítimos, a los campeones del fraude.

Cómo sostener este TSE proponiendo “Referéndum por el Federalismo”, debemos estar ATENTOS y nosotros los ciudadanos de bien marcar la agenda.

Agustín Zambrana Arze, Periodista-Abogado-Activista Patriota