«Vamos a estar aquí hasta el fin del mundo»

Adri en la plaza central de Santa Cruz de la Sierra

Es también un trabajo con el yo interior, añade Bruna Cabana, brasileña de 22 años afincada en tierras cruceñas. “Yo siempre me sentí aparte, diferente, pero fue como Drag Queen que supe que podía romper límites y ver mi propio cuerpo desde una perspectiva nueva que todavía estoy en el proceso de comprender”. Por lo demás, “tengo un lema: me convertí en la muñeca que me negaron en la infancia” por esas convenciones que reparten juguetes distintos a chicos y chicas.