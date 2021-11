Viceministro Cox a quienes bloquean: “Que se atengan a las consecuencias”

El viceministro de Régimen Interior señaló que no se va a identificar a quienes a bordo de camionetas utilizaban petardos contra personas porque «no existen persona afectadas».

Este martes se cumple la segunda jornada de paro indefinido convocado por el Comité Multisectorial. El primer día de la protesta hubo enfrentamientos en Santa Cruz y la población reclamó por el desmedido uso de la fuerza de la Policía y también por un grupo de jóvenes que a bordo de dos camionetas utilizaban petardos contra bloqueadores, pero que no fueron aprehendidos por la Policía.

Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, señaló que la línea del Gobierno es precautelar la libre transitabilidad en Bolivia.

“No vamos a permitir los bloqueos (…) las actividades no pueden paralizarse y en función de eso quienes tengan tendencias de no cumplir con el orden, con la seguridad, respetando a sus autoridades públicas también tienen que atenerse a las consecuencias, y eso no es una amenaza es un recordatorio de deberes legales”, manifestó Cox.

El lunes varias personas reclamaron sobre dos camionetas abarrotadas de jóvenes, quienes utilizando petardos atacaban a quienes habían instalado puntos de bloqueo. Además, se difundieron imágenes de policías junto a estos civiles.

Al ser consultado si se había identificado a este grupo, el viceministro argumentó que también se produjeron hechos de violencia en Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz.

“Usted me pide una identificación que no se va a desarrollar porque no existe persona afectada con relación a lo que se está señalando”, indicó el viceministro.

Agregó que con las imágenes de ese grupo de personas que se han viralizado en las redes sociales, se quiere argumentar que hay grupos irregulares que el Gobierno permite y dijo que de esta manera se busca “generar grupos de autodefensa que incrementen los niveles de tensión y de violencia”.

“Quien se encuentre en situación de haber sufrido una lesión a consecuencia de esa gestión qué ha efectuado ese grupo, puede denunciar y cuando denuncie vamos a intervenir inmediatamente”, dijo Cox.

Sobre la reacción rápida que existe en el paro contra los bloqueadores que rechazan la Ley 1386 y el actuar contra el grupo irregular armado en Las Londras y el bloqueo en San Julián, Cox dijo que en el primer caso la reacción fue oportuna.

“Valga la aclaración no hay secuestro en cuanto a tipo penal, es una retención se está investigando”, dijo.

El viceministro reiteró que el paro indefinido es innecesario e injusto y agregó que hace nueve años funciona el consejo nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Sobre los pedidos para que exista acercamiento del Gobierno con los sectores que rechazan la Ley 1386 y que están movilizados, Cox dijo que existe predisposición al diálogo, pero no es algo negociable.

“Este tema no es negociable, este tema es dialogable y dialogar en la más absoluta predisposición de nuestro gobierno”, señaló.

Fuente: Unitel

Gustavo Jiménez