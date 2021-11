Vocero Richter: El federalismo no es prioridad para el Gobierno y abona a la conflictividad

El gobernador de Santa Cruz anunció que activará un proceso de consultas, socialización y diálogo con el resto de los gobiernos regionales, universidades y comités cívicos de Bolivia.



La Paz, 23 de noviembre (ANF). –El tema del federalismo no es una prioridad para Gobierno porque no fue parte del plan electoral de Luis Arce y David Choquehuanca, además, tal como fue planteado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, abona a la conflictividad en el país, según el vocero presidencial Jorge Richter.

“Hoy en día no está en nuestras prioridades (el tema del federalismo), no estuvo en el plan electoral del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca. No está en las demandas sentidas que tiene la sociedad”, manifestó Richter en la red Uno.

Dijo que según estudios, la sociedad boliviana tiene entre sus prioridades el tema económico seguido por la situación de la conflictividad.

“No es un modelo serio planteado de manera recapacitada y meditada para que los bolivianos veamos otra forma de organización (de Estado), es un modelo de conflictividad porque inmediatamente ha atacado a un protagonista que casualmente es más del 50% del país”, argumentó.

El gobernador de Santa Cruz anunció un plan para impulsar el modelo federalista en el país y para ello dijo que cumplirán con todos los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y lograr ese objetivo.

Según Camacho, hay departamentos y regiones que quieren dirigir su propio desarrollo económico, pero a causa del centralismo del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no pueden hacerlo. En su criterio llegó el momento de discutir a fondo el tema del federalismo y para ello anunció que activará un proceso de consultas, socialización y diálogo con el resto de los gobiernos regionales, universidades y comités cívicos

Richter calificó de liviana la presentación sobre el federalismo que hizo el gobernador cruceño, debido a que incorporó en su discurso adjetivos como “Estado totalitario”, “centralismo”, “Estado autoritario” y “copamiento de las instituciones”.

Recordó que la Carta Magna establece que el país es un Estado unitario y en ese marco aún existen detalles que se deben subsanar en el tema de las autonomías, lo cual significa que el federalismo no solucionará aspectos sobre esa situación.

Dijo que para ingresar a ese debate, los departamentos tendrían que estar absolutamente convencidos de ir por ese camino y de seguro el MAS tendría una propuesta vanguardista sobre ese tema. “Pero tiene que ser una cuestión genuina, no tiene que ser una cuestión solapada”, apuntó.

Un sistema federal de gobierno fue la promesa electoral del gobernador cruceño, tanto en las elecciones nacionales como en las subnacionales.

