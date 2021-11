Walter Villagra de CC recibió la misma cantidad de votos que eligió al presidente de Diputados del MAS

No es disidente, pero recibió el apoyo del MAS como si lo fuera. Nadie se explica por qué el diputado Walter Villagra de las listas de Comunidad Ciudadana (CC) obtuvo los mismos 71 votos del MAS que eligieron a Freddy Mamani presidente de la Cámara de Diputados.

Comunidad Ciudadana propuso los nombres de Enrique Fernando Urquidi para la segunda vicepresidencia y de Walter Villagra del FRI para la tercera secretaria. Urquidi fue marginado por el MAS y reemplazado por Edwin Rosas, a diferencia de Villagra que fue beneficiario de los votos del partido azul ante a su ocasional oponente Keyla Ortiz quien intentaba sacarlo del cargo.

Es más, salvo los disidentes, la mayoría de los diputados del partido de Carlos Mesa decidió no participar en la votación y rompieron en público las papeletas de votación, lo que hizo aún más extraño el respaldo a Walter Villagra. En la sesión de este domingo participaron 120 diputados de los que 81 votaron y 39 rompieron papeletas.

Más allá de firmar la resolución que expulsa a dos diputados de CC, Villagra se mantuvo en silencio y al margen del acalorado debate, donde sus colegas denunciaban “golpe a la democracia” con la “compra de diputados” por parte del oficialismo. En realidad, Villagra mantuvo la misma línea de perfil bajo que asumió a lo largo de la legislatura 2020-2021.

Al término de la sesión, los medios de prensa abordaron a Villagra para que pueda explicar lo que a muchos les parece raro que, viniendo de la misma plancha que era rechazada por MAS, al final tuvo un apoyo selectivo en la conformación de las directivas.

“Comunidad Ciudadana a través del jefe de bancada ha presentado una lista donde estoy yo, como tercer secretario. Se ha votado y he salido. O sea que no soy de ninguna lista de otro. CC ha postulado y por eso he ganado dentro la votación”, declaró.

Dijo ser miembro de la dirección nacional de CC y no logra explicarse por qué podría haber alguna extrañeza.

En relación a la expulsión de sus colegas Edwin Rosas y Keyla Ortiz, explicó que la resolución aún tiene que pasar por algunos niveles (del Tribunal Supremo Electoral) para que se efective el alejamiento y se solicite sus curules, pero mientras esto no ocurra Rosas y Ortiz continuarán en el ejercicio parlamentario, comentó Villagra, antiguo dirigente del FRI.

