Alerta: vientos salvajes están alterando las corrientes de la Antártida y derriten el hielo desde abajo

Los icebergs se desprenden desde siempre de la estructura de hielo. Por cientos de miles de siglos, esto ocurrió y se recompuso automáticamente. Se mantenía el equilibrio en forma natural. No se sabe cuándo comenzó el fenómeno del desprendimiento sin regeneración, pero como en el resto del planeta se puede inferir que fue a partir de la Revolución Industrial y la acción del hombre lanzando gases de efecto invernadero a la atmósfera, además de contaminar los mares y cambiar el régimen de lluvias y sequías globalmente. La tragedia en la dimensión que la conocemos ahora comenzó el 28 de enero de 1995, cuando colapsó en apenas unas horas la barrera de Larsen A, de unos 1.600 kilómetros cuadrados y hasta 300 metros de espesor. Las barreras son plataformas de hielo que fluyen sobre el mar. La causa fue muy simple: había aumentado la temperatura en la superficie a niveles nunca vistos. En la base argentina Marambio, la más cercana al lugar, se registraron ese verano temperaturas bastante por encima de cero grado. Fue el verano más cálido hasta ese momento. El siguiente desastre sobrevino en el 2002. Entre el 31 de enero y el 17 de febrero se desintegró la barrera Larsen B. Colapsaron casi 800 kilómetros cuadrados de hielos de un promedio de 230 metros de espesor, de los cuales sólo unos 30 metros emergían del agua. Otra vez, se estaban batiendo los récords de calor. Pero esta vez se descubrió que no fue sólo el calor. También tuvo su efecto la lluvia. Hasta hace unos 30 años en la península antártica sólo nevaba. Pero ahora llueve casi todos los días y eso hace que los glaciares se derritan. “El día en que supimos lo de la barrera de Larsen casi me pongo a llorar. Los seres humanos tendríamos que recordar ese día. Es un hito en la era de la destrucción de nuestro planeta. Y casi nadie en el mundo tiene idea de lo que sucedió”, me contó en el viaje a la Antártida de 2006 Rudy del Valle mientras sorteábamos los últimos trozos de témpanos que habían sido traídos hasta la costa por un viento de 50 nudos (unos 90 kilómetros por hora).