Año Nuevo 2022: 9 looks perfectos para recibir el nuevo año

Fuente: infobae.com

Outfits por Año Nuevo. Si eres de las que aún no ha alistado su vestuario para este nuevo año 2022. No te preocupes porque aquí te enseñaremos todos los looks que están en tendencia para estas fechas.

Hemos seleccionado 9 outfits que estamos seguros te quedarán espectacular

1. Dorado

La ropa en color dorado es ideal para recibir este nuevo año, debido a la creencia establecida en la sociedad es que quien la utilice, tendrá buena suerte durante todo el año. Además de ello, dorado te hará brillar por lo elegante que es. Puedes utilizar un vestico cóctel dorado, alguna prenda superior/inferior o los accesorios del color en mención.

2. Prenda satín y prenda opaca

El satín refleja glamour, pero si no sabes utilizarlo se verá mal. Así que la mejor idea es combinar el satín con una prenda opaca. Lo sofisticado se mantendrá y no será demasiado llamativo. Un ejemplo, es una prenda superior satín y un jean. Añádele unas sansalias con taco delgado para mantener el glam.

3. Monos

Los monos son los básicos de básicos porque nunca fallan y son perfectos para todo tipo de cuerpo. La comodidas y seguridad que brindan son ideales para recibir el Año Nuevo 2022, el enterizo te hará ver estilizada y elegante. El color a elegir depende de ti. Las opciones más comunes y perfectas para la ocasión son blanco, negro, azul, amarillo o rojo.

4. Negro + plata u oro

Un outfit de color negro es perfecto para una noche tan importante, además de ser el color que a todas queda bien. Si utilizas un look ‘Total black’ es necesario que añadas accesorios en color dorado (oro) o plata para que así te veas más elegante y brilles en medio del recibimiento de este nuevo año. El negro atraerá la elegancia y pasión a tu vida.

5. Total white

El blanco es muy utilizado sobre todo para aquellos que reciben el año en la playa. La elección de este color se debe a la atracción de paz y tranquilidad que llegará a tu vida. El look ‘Total white’ es de las mejores opciones, debido a que solo tendrás que complementarlo con accesorios dorados.

6. Conjunto crop top + palazzo

Este look también le viene bien a todas porque el palazzo que hoy en día está de moda tiene un tire alto, lo cual permite ocultar la pancita de muchas y además la basta abierta te dará un look estilizado. Utilízalo con un crop top y con pocos accesorios.

7. Vestidos acampanados

Los vestidos con corte ‘A’ te ayudarán mucho en este Año Nuevo, pero debes utilizar los accesorios adecuados, de preferencia deben ser muy sutiles y acompáñalos de sandalias con taco medio y delgadas. No utilices las de plataforma ancha.

8. Look lencero

Debes ser muy sutil al seleccionarlos para no cruzar la línea de lo vulgar. Los más sofisticados sin duda son aquellos que tienen pocas transparencias. Evita los que tienen muchas blondas porque se asemejarán más a una pijama de noche.

9. Crop top y falda con abertura, el look más sexy para estrenar el año

Los conjuntos de dos piezas son un jaque mate tipo ajedréz. Te recomendamos aquellos que tienen brillos y estampado geométrico. Si eres de las que prefiere algo menos llamativo pero sensual, utiliza tonos más neutros o escoje conjuntos en el que el top sea el protagonista y no la falda.