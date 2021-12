«Bolivia no tiene nada que envidiar a Perú o México; nuestro país es muy diverso y está lleno de sabores»: Marsia Taha, la Chef Revelación de América Latina

« ‘¡Si no le dan carne la van a matar! ‘, decía ella. Así que me sacó a conocer los mercados populares callejeros, donde probé carne por primera vez».

«Los recuerdos que tengo de Sofía son muy vagos porque a los cinco años me fui a vivir a La Paz con mi mamá, pero sí recuerdo bastante la comida, que es lo que me ha conectado siempre a mis otras culturas», le dice a BBC Mundo.

En Bolivia, otra figura paterna influenció su amor por la cocina: «Cuando tenía ocho años, mi mamá se volvió a casar y nos fuimos a vivir con mi padrastro. A él le gustaba mucho cocinar y yo hacía de su ayudante y preparábamos comida para toda la familia. Ahí me di cuenta de que me encantaba cocinar «.

Estoy feliz y a la vez sorprendida porque no me esperaba recibir un galardón tan grande. Para mí es un premio de equipo porque lo he conseguido gracias al esfuerzo de mucha gente que me ha ayudado.