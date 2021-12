CABOCO en emergencia por el desempleo en su sector, piden diálogo urgente con el Gobierno

Están preocupados por la falta de obras y las deudas en otras que no han sido pagadas.

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de La Paz, el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) Luis Bustillo, manifestó que existe preocupación en su sector debido a que una gran cantidad de empresas constructoras están sin trabajo y que deriva en el desempleo de trabajadores de la construcción.

Bustillos aseveró que las obras públicas no alcanzaron para la reactivación económica que se quería en su sector y esto se genera porque los gobiernos subnacionales no cuentan con los recursos económicos necesarios que requieran y a eso se suma las deudas no pagada por obras ya concluidas. El sector pide un diálogo urgente con el Gobierno Nacional para la atención a sus demandas.