Camacho en Tarija tras incidentes: «Nosotros vinimos con un objetivo y se está llevando a cabo»

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó a la prensa tarijeña que pese al hostigamiento e incidentes que sufrió en Tarija, promovida por afines al MAS, logró su objetivo de socializar el federalismo en la Universidad Juan Misael Saracho, con líderes y dirigentes.

«Nosotros vinimos con un objetivo y se está llevando a cabo. En este momento está la comisión que viene encargada para la socialización y las mesas de trabajo se están realizando en la Universidad Juan Misael Saracho. Y la idea es concretar eso, se está haciendo. Las agresiones vienen porque, como dice el dicho, cuando el tigre está herido tira zarpazos. Han visto claramente que su modelo del masismo está agotado y le tienen temor al federalismo. Ese miedo se traslada a la violencia», manifestó, en contacto con periodistas.

La autoridad cruceña acusó al MAS de pagar a la gente que protestó a su llegada en el aeropuerto aéreo y que fue a la plaza para lanzarle huevos. «Cuando la lucha es grande como es el federalismo tenemos clara la situación, ahí también quiero agradecer como la ciudadanía reaccionó para que podamos llevar adelante este proyecto», expresó.

Esta mañana, Alejandra Serrate, directora de Asistencia Ciudadana de la Gobernación cruceña, explicó en Asuntos Centrales que lograron salir del aeropuerto de Tarija sin ningún problema. «Lo que me pareció extraño fue lo que sucedió en el avión. Viajé antes y después del asilamiento. Pero en esta oportunidad, ingresaron funcionarios de salud y dijeron que posiblemente había un caso de Covid-19 positivo en el avión, lo que me llamó la atención. No nos dejaron bajar, se acercaron una fila detrás del asiento del presidente de la Asamblea Legislativa Cruceña y pidieron bajar con ellos a Zvonko Matkovic. Luego hicieron bajar a Camacho por otra puerta», dijo.

También indicó que esperaron unos minutos para salir de la terminal aérea, porque había alrededor de 70 personas que vociferaban consignas violentas contra Camacho.

Serrate dijo que el gobernador cruceño mantuvo la calma en todo momento.

El objetivo del viaje fue socializar el federalismo y la comitiva estuvo integrada por el presidente de la Asamblea, el gobernador cruceño, Germán Antelo y Luis Yáñez. Durante la estadía mantuvieron encuentros sobre federalismo con dirigentes, luego en la universidad y luego con líderes sociales.

Fuente: https://asuntoscentrales.com