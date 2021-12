Catherine O’Connor, la mujer que sí supo interpretar las perturbadoras señales de su nieto y evitó una masacre escolar

more

THE WASHINGTON POST

“ Los padres de Eric Harris sabían que tenía problemas de control de la ira -decían que daba un puñetazo a la pared cada cuatro semanas aproximadamente-, sabían que había sido suspendido por hackear el sistema informático de la escuela y robar la combinación de las taquillas de todo el mundo, sabían que había sido detenido por entrar en la furgoneta de un electricista y robar equipos, y también sabían que había construido al menos una bomba de tubo ”, dijo Langman. “También sabían que bebía y fumaba marihuana. Esto, por supuesto, no predice un asesinato en masa, pero debería haber justificado al menos la realización de registros en las habitaciones para ver qué más podría estar pasando.”

Los padres de Harris, que nunca han concedido una entrevista, no podrían hacer las mismas afirmaciones, según Peter Langman , psicólogo y autor de “ Warning Signs: Cómo identificar a los tiradores escolares antes de que ataquen ”.

“ Dylan no aprendió la violencia en nuestro hogar. No aprendió la desconexión, ni la rabia, ni el racismo. No aprendió una indiferencia insensible hacia la vida humana ”, argumenta en “ A Mother’s Reckoning: Vivir tras la tragedia ”. “ Dylan no mostró un peligro claro y presente, como lo hacen algunos niños ”.

Gran parte del país no despertaría a la amenaza de los tiroteos escolares hasta el año siguiente, cuando Eric Harris y Dylan Klebold mataron a 13 personas e hirieron a más de 20 en Columbine.

No había cambiado mucho en 1998, cuando Kip Kinkel disparó a 27 personas, matando a dos, en el instituto Thurston de Oregón . Utilizó tres armas de su casa, incluida una Glock que su padre había comprado para el joven de 15 años, obsesionado con las armas de fuego, como forma de reforzar su relación.

Su posible culpabilidad apenas mereció la atención de la prensa en una época en la que los tiroteos en las escuelas se consideraban anomalías preocupantes y no una crisis nacional que exigiera una formación intensiva, tecnología costosa y agentes armados para disuadir.

Al día siguiente de su detención, el 14 de febrero de 2018, O’Connor observó lo que ocurrió cuando no se detuvo a otro atacante .

Gracias a que tomó esa decisión, su nieto no llegó a disparar ni a quitarse la vida . La policía llegó poco después de su llamada al 911 y registró la habitación de Joshua, donde encontró una colección de piezas de bombas y confiscó su rifle y su cuaderno. A las pocas horas, fue detenido .

“¿Cuál es el siguiente paso correcto?”, recuerda haber pensado antes de alertar a las autoridades. “ No sé qué otra opción había ”.

Nunca temió a su nieto, pero la espeluznante trama de Joshua dejaba claro que necesitaba la ayuda que ella y su marido no podían darle.

Descubrió que Joshua había programado el ataque para el 19 de abril, un día antes del aniversario de Columbine. Encontró la lista de sus enfermedades mentales autodiagnosticadas y las páginas con el testamento que había escrito, explicando lo que debía hacerse con sus cenizas. En la séptima entrada del diario, leyó esto: “ Hoy he comprado un rifle Hi-Point de 9 mm. . . No puedo esperar a abril, será una explosión ”.

Independientemente de quién tenga la culpa, las investigaciones muestran que estos resultados mortales no son inevitables . En un informe publicado a principios de este año, el Centro Nacional de Evaluación de Amenazas del Servicio Secreto revisó 67 “complots desbaratados” dirigidos a escuelas entre 2006 y 2018. En todas las ocasiones, según el informe, “se evitó la tragedia” cuando otras personas se presentaron después de ver un comportamiento alarmante . En la mayoría de los casos, los amigos, los compañeros de clase u otros compañeros hablaron, pero en ocho casos -o alrededor de 1 de cada 9- un padre o un abuelo se dio cuenta e informó de algo, a veces después de revisar el dormitorio de un familiar o, como hizo O’Connor, leer un diario.

Fotos de fichaje en la cárcel tomadas a Ethan Robert Crumbley, de 15 años, acusado de asesinato en primer grado en un tiroteo en un instituto de Michigan, Estados Unidos, el 1 de diciembre de 2021, en una fotografía combinada con sus padres Jennifer Lynn Crumbley y James Robert Crumbley, que fueron puestos bajo custodia el 3 de diciembre de 2021. Oakland County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS

El día del tiroteo, dijo McDonald, un profesor encontró una nota en la que Ethan dibujaba a una persona muerta a tiros, junto con “ sangre por todas partes ” y “ Los pensamientos no paran. Ayudadme ”. Cuando sus padres fueron citados en la escuela, señaló el fiscal, se negaron a llevarlo a casa, y tampoco registraron su mochila en busca del arma . Menos de tres horas más tarde, comenzó su alboroto .

Un día antes del tiroteo, un profesor sorprendió a Ethan buscando munición en Internet , pero cuando la escuela alertó a su madre, las autoridades dicen que ella en cambio le envió un mensaje de texto a su hijo: “ Lol. No estoy enfadada contigo. Tienes que aprender a que no te pillen ”.

Desde 1999, los niños han cometido al menos 175 tiroteos en escuelas , según un nuevo análisis del The Washington Post . Entre los 114 casos en los que la policía identificó la procedencia del arma, el 77% fueron sacados de la casa del niño o de la de sus familiares o amigos. Sin embargo, The Post descubrió sólo cinco casos en los que los propietarios adultos de las armas fueron sancionados penalmente por no haberlas guardado bajo llave. Otros tres casos en los que se acusó a los adultos, incluido el de los Crumbleys, están pendientes.

“Tiroteos en escuelas” , había titulado Joshua O’Connor la primera página, encima de una reconstrucción de la masacre del instituto Columbine que dejó 13 muertos. En las páginas siguientes, Joshua, que acababa de cumplir 18 años, describía un plan detallado para llevar a cabo su propia masacre: las escopetas, las pistolas, el rifle de asalto y la munición que compraría y las bombas que construiría; las puertas que ataría con cremalleras “para que las zorras no puedan escapar”; el lugar junto a las gradas donde provocaría la primera explosión; la ruta que seguiría en su matanza; el momento, cuando terminara, en que acabaría con su propia vida .

“Definitivamente no son actos impulsivos”, dijo Matt Doherty, que solía dirigir el Centro Nacional de Evaluación de Amenazas del Servicio Secreto. “Se planifican con antelación, y esa planificación puede ocurrir durante días, semanas o meses o años”.

En 2017, unos padres de Maryland descubrieron un plan de este tipo en el diario de su hija de 18 años, en el que planteaba un “ataque tipo Columbine” en su instituto, dijo el sheriff del condado de Frederick, Charles Jenkins.

El padre de la adolescente también encontró materiales para dispositivos explosivos, cartuchos de escopeta y una escopeta que ella había comprado, dijo Jenkins. Los padres se pusieron en contacto con las autoridades escolares, que llamaron a la oficina del sheriff. Más tarde, la niña se declaró culpable de poseer material explosivo.

“Me pregunto cómo los padres no pueden ver las señales que se desarrollan en un hogar y en una situación familiar”, dijo Jenkins. “Siempre hay señales en alguna parte”.

Pocos tiradores escolares ofrecieron más señales de alerta que Nikolas Cruz, el pistolero de Parkland que se declaró culpable de los asesinatos.

El primer día que se reunió la Comisión de Seguridad Pública de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, uno de sus investigadores presentó una diapositiva en la que se desglosaban casi 50 casos de comportamiento amenazante que la gente conocía pero no denunció o que las autoridades conocían y no actuaron. Instancias en las que Cruz torturó o mató a un animal: siete. Veces que se le vio con una bala, un cuchillo o un arma de fuego: 19. Declaraciones de odio que hizo hacia un grupo o persona: ocho. Referencias a querer herir o matar a alguien: 11. Amenazas de disparar a una escuela: tres .

El presidente de la comisión, el sheriff del condado de Pinellas Bob Gualtieri, calificó a la madre de Cruz, Lynda, de “facilitadora”. Ella murió unos meses antes del tiroteo de Parkland.

“No hay duda de ello”, dijo en una entrevista, señalando que ella había llevado a su hijo a obtener una tarjeta de identificación estatal cuando tenía 18 años para que pudiera comprar un arma, a pesar de saber que era violento. Los investigadores se enteraron de que Cruz le había arrancado una vez tres dientes y, al menos una vez, le apuntó con una pistola .

“Es imposible que no supiera” de lo que era capaz su hijo, dijo Gualtieri. “No hay manera de que una persona razonable y prudente no lo hubiera reconocido e identificado”.

Hace 21 años, en un pueblo situado a sólo 40 millas de Oxford (Michigan), un niño de primer grado encontró una pistola en una caja de zapatos, la llevó al colegio y la utilizó para matar a un compañero de 6 años. El hombre de 19 años que poseía el arma se declaró posteriormente inocente de homicidio involuntario y cumplió 29 meses de prisión.

Desde entonces, ningún propietario de armas se ha enfrentado a una pena más dura por permitir que sus armas de fuego caigan en manos de un niño tirador en una escuela.

A menudo se culpa a la política de la falta de responsabilidad. Hace tres años, el fiscal del Estado, Mark Blankenship, quería acusar al padrastro de un chico de 15 años que había utilizado su arma para matar a dos personas y herir a otras 14 en el instituto del condado de Marshall, en una zona profundamente conservadora de Kentucky.

Pero, al igual que en Michigan, los legisladores estatales de Kentucky nunca habían aprobado una normativa que obligara a los adultos a evitar que los niños tuvieran acceso a sus armas de fuego, lo que limitaba las opciones de Blankenship. Perdió la reelección, culpando del fracaso, en parte, a sus comentarios sobre la persecución del padrastro.

MURRAY, KY – 7 DE JUNIO: El Fiscal de la Commonwealth Mark Blankenship se encuentra en la sala del tribunal de circuito en el Edificio Judicial del Condado de Calloway en Murray, KY el 7 de junio de 2018. Blankenship está procesando al ex estudiante de la Escuela Secundaria del Condado de Marshall, Gabriel Parker, quien está acusado de matar a dos estudiantes y herir a otros numerosos en un tiroteo masivo el 23 de enero de 2018. (Foto de Brandon Dill para The Washington Post) MURRAY, KY – 7 DE JUNIO: El Fiscal de la Commonwealth Mark Blankenship se encuentra en la sala del tribunal de circuito en el Edificio Judicial del Condado de Calloway en Murray, KY el 7 de junio de 2018. Blankenship está procesando al ex estudiante de la Escuela Secundaria del Condado de Marshall, Gabriel Parker, quien está acusado de matar a dos estudiantes y herir a otros numerosos en un tiroteo masivo el 23 de enero de 2018. (Foto de Brandon Dill para The Washington Post)

Los defensores de la seguridad se preguntan ahora si el caso Crumbley representa un cambio más amplio en la forma en que el país asigna la responsabilidad tras los tiroteos en las escuelas. Pero su impacto a largo plazo puede depender del resultado. Si la pareja es condenada, ¿se animarán más fiscales a perseguir a los propietarios de armas negligentes y, en concreto, a los padres? Si son exonerados, ¿tendrá el caso el efecto contrario?

En cualquier caso, según algunos expertos, las acusaciones podrían marcar una diferencia significativa de inmediato.

“Mi esperanza es que esto sea una llamada de atención para los propietarios de armas que no guardan sus armas de fuego de forma segura”, dijo Allison Anderman, asesora principal del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. “Hay millones de adolescentes y niños que viven en hogares con armas no aseguradas”.

De hecho, si el único cambio que Estados Unidos hubiera hecho después de Columbine hubiera sido impedir que los niños obtuvieran armas de fuego, cientos de niños que se dispararon accidentalmente a sí mismos o a otros no habrían muerto o quedado mutilados o habrían sufrido por la culpa de su error, al menos 10.000 niños no habrían acabado con su propia vida en un suicidio y más de la mitad de los tiroteos escolares del país no habrían ocurrido.

Para Catherine O’Connor, la mujer que denunció a su nieto a la policía en el estado de Washington, hacer lo correcto tuvo un coste devastador. Suplicó al tribunal que tuviera piedad de Joshua, pero éste fue condenado a 22 años de prisión.

En una audiencia, el juez la calificó de heroína. O’Connor odió eso. Ella sólo quería ayudar a su nieto.

El caso ha erosionado su fe en el sistema de justicia, pero estuvo de acuerdo con la decisión del fiscal de Michigan de acusar a los Crumbleys. O’Connor no podía entender por qué no habían registrado la mochila de su hijo durante ese encuentro en la escuela.

“Es una irresponsabilidad increíble”, dijo. “Eso me indigna”.

O’Connor dijo que hacía tiempo que no permitía que su nieto se acercara a armas de fuego no seguras. Ella y su marido tenían armas, pero dijeron que siempre estaban escondidas y equipadas con seguros de gatillo.

Por supuesto, ella no podía hacer nada para evitar que Joshua comprara el rifle semiautomático cuando cumpliera 18 años. Pero incluso su nieto se dio cuenta de la cultura de las armas en Estados Unidos.