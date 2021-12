Chumacero quiere volver: «Extraño a mi Selección»

“Extraño mucho a mi Selección”, sostuvo Alejandro Chumacero a la prensa chilena. El mediocampista no juega hace más de un año un partido oficial con la Verde y espera seguir levantando su juego para ser llamado a la doble fecha que se jugará a fines de enero de 2022.

“Siempre le deseo todo lo mejor a mi Selección. La extraño mucho, no me han acompañado las lesiones que me han dejado fuera de muchas cosas y espero estar desde cualquier parte para ser un aporte, me encanta apoyar a los chicos con mensajes positivos para que puedan emigrar del país”, comentó Chumacero en entrevista que tuvo con radio ADN de Santiago.

El futbolista de 30 años lució por última vez la casaca Verde en noviembre del año pasado, cuando formó parte del combinado nacional que se midió en la doble fecha rumbo al Mundial de Catar ante sus similares de Argentina y Paraguay.

En septiembre de este año, fue llamado por el técnico César Farías, pero un severo desgarro isquiotibial lo dejó al margen de las convocatorias.

Chumacero se refirió también a la decisión que tomó la asociación de ese país para jugar en Calama frente a La Argentina, el próximo 27 de enero. “Ahora el fútbol ha cambiado, depende de cómo salgan las cosas, aunque, en estas instancias, se están jugando el todo por el todo. Pero lo veo como una buena estrategia lo que está haciendo el profesor de Chile (Martín Lasarte)”.

El jugador fue la gran figura de Unión Española ante Colo Colo. Anotó el único gol de la tarde en el Estadio Monumental y prácticamente sacó a los albos de la lucha por el torneo.

“El haber marcado me generó muchos sentimientos encontrados, vengo de una lesión muy fea que no quiero que nadie la pase, pero pasó”, finalizó.