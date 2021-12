CNC proyecta un cierre del 2021 con un crecimiento económico en torno al 5%

La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) a través de su presidente, Rolando Kempff, proyectó el cierre de este 2021 con un crecimiento económico entre el 5,1% y el 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), que será impulsado principalmente por el repunte de cuatro sectores como el minero, la construcción, el transporte y las telecomunicaciones.

Kempff señaló que el ascenso de dichos rubros se debe a la recuperación de los precios internacionales, la reactivación de las actividades en el mercado interno, la mayor demanda de los servicios de transporte y el incremento en el consumo de servicios de telecomunicaciones como el internet para la realización de la educación virtual.

El indicador se acerca a la previsión realizada el 11 de noviembre por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que señaló que este año Bolivia concluirá con una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 5%, porcentaje mayor al inicialmente proyectado del 4,4%.

No obstante, Kempff señaló que el gremio estima que en 2022 la expansión económica será del 4% debido a las condiciones no tan favorables para la inversión pública, el aumento del endeudamiento público y de las familias y a que los precios de las materias primas en el ámbito internacional se estabilizarán a fines de 2021.

En tanto, el empresario indicó que la tasa de inflación llegará al 1%, porcentaje que está por debajo de las previsiones realizada a inicios de año.

“Esto se explica por las fuertes devaluaciones de las monedas de los países vecinos. Mientras, que los alimentos, los productos de limpieza, cuidado personal y del hogar se han mantenido con precios bajos, lo cual es resultado de la gran cantidad de productos internados, tanto de forma legal como de contrabando”, explicó Kempff.

El representante señaló que otra causa de que el indicador se mantenga bajo es que ante la difícil situación económica las familias han reducido sus gastos en sectores prioritarios.

Sin embargo, Kempff prevé que la inflación el próximo año se incremente al 2% debido al ascenso de los costos logísticos y la menor disponibilidad en las cadenas de producción.

Asimismo, el presidente de la CNC proyectó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcancen los $us 4.900 millones, cifra que está por debajo de lo estimado por el Gobierno.

“Este descenso se debe a que el público demanda de forma permanente divisas, así como a la baja ejecución del programa de endeudamiento externo y la reducción de los volúmenes de gas naturales enviados a Argentina y Brasil”, afirmó Kempff.

En ese sentido, el empresario estimó que en 2022 las RIN continuarán disminuyendo y llegarán a $us 4.000 millones debido fundamentalmente a la acumulación de obligaciones de deuda contraídas para el 2022 y 2023.

Además, Kempff mencionó que este año la tasa de desempleo anual cerrará entre el 5,8 y 6%, que representa un incremento respecto al indicador registrado en 2020, cuando llegó al 11%. Detalló que hasta fin de año se prevé que se contabilicen 290.000 personas.

“Sin embargo, preocupa el deterioro de la calidad de empleo debido a que antes del 2020 había unos 30mil trabajadores asalariados y en la actualidad han retornado a la actividad laboral bajo la modalidad de trabajadores a cuenta propia”, aseveró el empresario.

Ante ese panorama, el representante indicó que el desempleo se incrementará y llegará al 6,5% debido a la escasa inversión realizada este año y a la acumulación de obligaciones financieras por parte de las empresas y las familias con el sector bancario.

También el presidente de la CNC – Bolivia proyectó que el déficit fiscal sumará el 9% del PIB, indicador menor a lo previsto por el ejecutivo debido a que el nivel de ejecución y del gasto público ha sido menor de lo esperado.

Entre tanto, estimó que el endeudamiento externo se mantendrá cerca de los $us 12.900 millones, lo cual representa un aumento relativamente bajo de menos de $us 800 millones durante este año.

Asimismo, proyectó que el endeudamiento interno pasará de $us 10.335 millones registrado a fines de 2020 a un poco más de $us 13.100 millones hasta cerrar este año debido sobre todo a las captaciones realizadas por el Tesoro General de la Nación (TGN) en el mercado de valores, que sumarán unos $us 2.000 millones.

Por otra parte, Kempff mencionó que hasta fin de año el valor de las exportaciones alcanzará los $us 10.500 millones, mientras que las importaciones sumarán los $us 8.700 millones por la reducción de inversiones, registrado en último trimestre por los problemas de suministro y cadenas logísticas.

En ese marco, el empresario estimó que la balanza comercial concluirá este año con un superávit de $us 1.700 millones gracias a la recuperación de las exportaciones mineras, las ventas al exterior de productos cárnicos y una menor importación de bienes de capital.

Frente a este panorama, el representante concluyó que los principales desafíos para el próximo año es la aplicación de medidas contundentes para la reactivación de la economía como la generación de programas de empleo para todos los niveles, la diversificación de las exportaciones, la aplicación de incentivos al empresariado privado para que se incrementen las inversiones y la generación de fuentes laborales, entre otros.

Fuente: https://brujuladigital.net/