Cómo descargar el certificado de vacunación para guardarlo en el celular o imprimirlo

Fuente: Unitel

El certificado de vacunación será a partir del 1 de enero de 2022 un documento indispensable para realizar varias actividades como viajar al interior del país, hacer trámites en el banco, asistir a clases presenciales, comprar en mercados y supermercados y otros.

Para poder tener el documento en tu celular guardado y de esta manera llevarlo a imprimir o tener la imagen como respaldo en caso de que lo extravíes y puedas mostrarlo, debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresa a este sitio: https://sus.minsalud.gob.bo/#vacuna

Paso 2. Ingresa tu número de carnet de identidad y tu fecha de nacimiento.

Paso 3. Dale clic en Buscar.

Paso 4. Descarga el PDF

Paso 5. Busca el archivo en la carpeta descargas o una vez abierto hazle una captura de pantalla para tenerlo también como archivo fotográfico

Para tener a la mano el certificado puedes seguir alguno de estos trucos:

1. Guarda tu número de teléfono en tu mismo teléfono para que puedas enviarte la foto a ti mismo por el WhatsApp.

2. Trasladar el archivo PDF o fotográfico a alguna carpeta específica del teléfono.

3. Enviarte un correo electrónico a ti mismo con un archivo adjunto del certificado para tenerlo a la mano incluso cuando no tengas el celular a la mano pero sí otro dispositivo con internet.

Recuerda que si te vacunas no solo estás cuidándote también lo estás haciendo con los demás. Si aún no lo hiciste acude al centro más cercano de vacunación y si te falta la segunda dosis no te olvides de ir según la programación establecida en tu centro de inmunización.