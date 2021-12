Cómo las vacunas ARNm que nos salvaron frente a el Covid-19 pueden derrotar a otras enfermedades y convertirnos en «superhumanos»

Fuente: BBC

Tim Smedley

Pocas personas fuera de sus círculos científicos habían oído hablar de las vacunas de ARNm. Porque aún no existía ninguna.

Los asistentes a una conferencia anual que Anna dio en 2019 podían contarse por decenas, no por cientos.

Sin ARNm, no se usaría tu código genético, no se producirían proteínas y tu cuerpo no funcionaría. Si el ADN es la tarjeta bancaria, entonces el ARNm es el lector de tarjetas.