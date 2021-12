David Perdiguero se despidió de Real Santa Cruz, pero deja la puerta abierta

El entrenador español reveló que nadie de la dirigencia del club lo llamó para renovar su contrato, que finaliza el 31 de este mes

Rainer Duran

Ante versiones de que David Perdiguero había renovado contrato con Real Santa Cruz, el DT español decidió aclarar en un comunicado que tal situación no era cierta y, más al contrario, optó por despedirse de la institución alba ya que su contrato se termina el último día del presente año.

“No ha pasado nada desde que terminó el campeonato. No nos volvimos a encontrar, nadie me llamó en ningún momento, no llegamos a ninguna negociación y muchos medios daban por hecho que renovaba. Me dolió un poco esa situación y la noche del lunes tuve que hacer un comunicado despidiéndome del club, aunque eso no significa una renuncia”, explicó Perdiguero.

El entrenador se encuentra desde hace diez días en España, a donde viajó con su familia para pasar las fiestas de fin de año. Se siente muy agradecido con Real Santa Cruz por haberle abierto las puertas en el fútbol boliviano.

“Yo estoy agradecido con el club por la oportunidad que me ha dado, sobre todo con la familia Gadea. Yo ya había hecho un proyecto en el que contemplaba la contratación de unos 15 refuerzos, porque también se fueron varios jugadores de Real, pero nadie me dijo nada para continuar”, dijo el español a DIEZ.

Perdiguero hizo un balance positivo de su estadía en Real Santa Cruz reconoció que está abierto a cualquier negociación. En caso de que la dirigencia se comunique con él, se sentará a negociar con los brazos abiertos.

“Estoy disfrutando las vacaciones con mi familia, pero no dejo de pensar en el fútbol boliviano. Con mi cuerpo técnico estamos analizando los equipos y el nuevo mercado de fichajes, porque en el fútbol hay que estar actualizados. Real Santa Cruz siempre va a ser mi club, siempre voy a estar agradecido y siempre será mi primera opción”, finalizó Perdiguero.

El español asumió la conducción técnica de Real Santa Cruz el 22 de julio en reemplazo de Néstor Clausen, que había renunciado al cargo. No pudo clasificarlo a la Copa Sudamericana, pero cumplió con algo que dijo a su llegada, que trataría de no perder ningún partido en casa.

Real Santa Cruz terminó el campeonato Único 2021 de la División Profesional en el undécimo lugar, con 38 puntos.