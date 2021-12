Denuncian que el Sernap da un «golpe» a la directiva de guardaparques alentando el paralelismo

Contiocap y Abolac denunciaron que guardaparques afines al gobierno y el Sernap desconocen a la directiva de Santos Mamani, aseguran que el objetivo es que Teodoro Mamani elimine la categoría de áreas protegidas a las reservas.

Fuente: ANF

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) y la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) denunciaron que guardaparques afines al gobierno y el Sernap crearon una organización paralela con el objetivo de quitar la categoría de áreas protegidas a todas las reservas que tienen esta cualidad.

Contiocap denunció que se pretende dar un “golpe” a la directiva legal, legítima y democráticamente elegida el 9 de noviembre, para la gestión 2021-2023, en el marco de los estatutos y reglamentos de la Abolac. Proceso en el que fue reelegido Santos Mamani.

Aseguran que Mamani en su gestión 2018-2021 ha exigido se respete la institucionalidad del Cuerpo de Protección de las Áreas Protegidas de Bolivia, así como la independencia de la Abolac, en relación a los intereses del director ejecutivo del SERNAP Teodoro Mamani, “quien ha tenido reiteradas denuncias por no cumplir con la función de fiscalización (…) para la protección efectiva de las Áreas Protegidas de Bolivia”.

A pesar de existir las actas del proceso de elección, este pasado 15 de diciembre, alegando “ilegalidad”, los guardaparqes “afines al partido de gobierno, junto a funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegida, de forma ilegal y valiéndose de promesas prebéndales han procedido a elegir a una nueva directiva paralela de la Abolac”, se lee en el pronunciamiento.

Según la denuncia las prebendas se refieren a que el gobierno habría ofrecido ítems, viviendas y uniformes a los guardaparques, bajo estas ofertas se alienta el paralelismo de la organización de guardaparques que tiene la misión de cuidar y proteger las áreas protegidas.

Asimismo, los guardaparques denunciaron haber recibido amenazas, de no ser contratados el próximo año, si no asistían a la elección de la directiva paralela; además, con sanciones a las áreas protegidas, que no envíen a su personal al evento.

Contiocap y Abolac señalaron que este jueves el SERNAP, “en un acto de total injerencia”, presentará a la directiva paralela de la Abolac. Por lo que exigieron a las autoridades nacionales, la investigación sobre el posible manejo de fondos públicos, para el traslado por vía aérea y terrestre de guardaparques, a la ciudad de Cochabamba, para elegir una directiva paralela ilegal”.

También denunciaron que el director del Sernap, Teodoro Mamani, fue ratificado por una nueva gestión, y que su mandato sería para cumplir con la tarea final de quitar la categoría de áreas protegidas a todas las Áreas Protegidas del país.

Recuerdan que los guardaparques tienen una importante misión, que es la protección ecológica y social de las áreas protegidas, sin embargo, con este acto de injerencia se busca debilitar la resistencia y vigilancia que hacen los guardaparques probos e idóneos, para proteger las áreas protegidas; frente a los intereses de depredación de los recursos naturales que existen en ellas; frente al avasallamiento de invasores que pretenden lotear las áreas protegidas y frente a las concesiones irregulares mineras, que benefician a los sectores afines a este gobierno.

Hicieron un llamado a la población a no permanecer pasivo ante este “ataque directo a las áreas protegidas” del país, porque se constituyen en un patrimonio natural y cultural de todos.