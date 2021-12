Diputados de Creemos señalados por testigos niegan vínculos con el caso ítems fantasmas

Los diputados José Carlos Gutiérrez, Carlos Arrien y Heidy Muñoz, miembros de la bancada de Creemos, señalados por testigos de estar implicados en el caso ítems fantasmas negaron cualquier relación con hechos ilícitos, además de haberse reunido con Angélica Sosa o mantener un acuerdo entre su agrupación y Santa Cruz Para Todos, partido que gobernaba en la Alcaldía.

Los parlamentarios anunciaron que en horas de la tarde analizarán si se presentan de forma voluntaria a la Fiscalía, pero afirmaron que van asistir cuando sean convocados.

“Se nos quiere involucrar en los ítems fantasmas con declarantes fantasmas. Que nos sindiquen que éramos intermediarios cuando nunca nos hemos reunido con Angélica Sosa, al menos los que estamos acá”, dijo José Carlos Gutiérrez en conferencia de prensa.

“Rechazamos las acusaciones de testigos que no dan la cara, nosotros no tenemos tuición para contratar a nadie y no hay convenio con otras fuerzas políticas”, aseguró por su parte el diputado Carlos Arrien.

La diputada Muñoz dijo que nunca tuvo contacto con autoridades municipales para gestionar ningún tipo de contratos. “Nos desvinculamos de este tema”, aseveró.

Los diputados señalan que detrás de estos señalamientos hay intereses políticos y el objetivo es querer vincular a Luis Fernando Camacho con hechos irregulares.

Uno de los testigos protegidos por la Fiscalía señala que diputados de Creemos poco después de ser electos en octubre de 2020 procedieron a pagar sus promesas a sus equipos de campaña en forma de contratos municipales. El único requisito era seguir trabajando en campaña, esta vez para Angélica Sosa.