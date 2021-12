Directora de Transparencia: “El caso de los contratos fantasmas involucra a una jerarquía mayor”

Adriana Pedraza dijo que no es posible que Antonio Parada hubiera actuado solo, ya la firma del director de Recursos Humanos es insuficiente para estas contrataciones. Dijo que hay 20 denuncias penales contra la anterior gestión

La directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, explicó las razones por las que Antonio Parada Vaca, mencionado en el caso de los supuestos contratos fantasmas, no pudo operar solo.

Según ella, para este tipo de contrataciones no basta con la firma del director de Recursos Humanos, cargo que ocupaba Parada en la anterior gestión. «Tiene que haber una estructura mayor porque no olvidemos que la máxima autoridad es la que firma, no solo el director de RRHH. Este hecho involucra a otras autoridades de mayor jerarquía», afirmó.

Según Pedraza, no terminaría de enumerar las irregularidades de la gestión anterior, dijo que son bastantes cosas y muchas de ellas ya fueron denunciadas. «Como Transparencia ya tenemos iniciados alrededor de 20 procesos penales por todas estas irregularidades en diferentes unidades organizacionales, en Emacruz, Alumbrado Público, etc. Basta ir al Ministerio Público para informarse de que la Dirección de Transparencia ya inició varios procesos penales, algunos están en etapa preliminar, otros con imputación», informó.

Sobre otros antecedentes o denuncias contra Antonio Parada, la directora de Transparencia indicó que los funcionarios comentan que habría una denuncia administrativa, pero que nunca se inició un proceso penal. Sin embargo, dijo no tener pruebas de eso, ya que se buscó en las bases de datos y no existen rastros de las denuncias mencionadas, a pesar de las alertas de otros funcionarios de que sí habría un proceso administrativo.

«Eso es algo que también está sometido a proceso de investigación. Y sí es posible que se borre ese tipo de registros si no se mantiene un orden y una transparencia, porque estas unidades de transparencia reportan todos los procesos administrativos y penales», dijo.

En consonancia con la funcionaria, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, también señaló que se trata de un grupo estructurado y que Parada no actuaba solo.

Fuente: El Deber