Einar Roca: «Lo que ha hecho el Gobierno es una jugada política para meter a su gente y arriesgar las operaciones aéreas»

Fuente: El Deber Angela Patricia Calderon Garcia

El secretario ejecutivo del Sindicato de trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Einar Roca, estuvo en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, donde habló sobre la decisión del Gobierno de cerrar Aasana para crear Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), y de los riesgos en las operaciones aéreas, entre otros temas.

«Ahora, por decisión política cierran Aasana, obligan a los trabajadores a trabajar más de 12 horas, meten gente de la DGAC, que son extrabajadores de Aasana jubilados y que tal vez no están habilitados con la certificación vigente, sin muchos años de práctica y eso pone en riesgo la seguridad aérea», dijo Roca.

Aseguró que 149 trabajadores no son suficientes para brindar un buen servicio. «Si antes eran 800, ahora van a necesitar 2.400 si piensan hacer tres turnos porque ahora son funcionarios públicos y trabajan 8 horas», dijo el dirigente.

Añadió que “es cuestión de tiempo, de esperar, porque lo que ha hecho el Gobierno es una jugada política para meter a su gente y arriesgar las operaciones aéreas».

Para Roca, el Gobierno ha puesto a gente inexperta en Naabol, gente «sin capacidad ni formación”.

Recordó que es la primera vez, en 54 años, que Aasana pide recursos y que se mantuvo vigente «porque no hubo la interferencia militar ni de políticos que no conocen de aeronáutica».

Sobre las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, con respecto a los supernumerarios en Aasana, Roca explicó que la estructura real de Aasana es de 1.967, por recomendación de la Organización Civil Internacional (OACI).

«Esta era la recomendación para no más de 30 aeropuertos en el país, ahora tenemos 42 aeropuertos, porque desde la creación de Aasana se han ido construyendo muchos aeropuertos que los gobiernos lo llamaban inclusive internacionales, como el de Oruro, Uyuni», dijo Roca.

La creación de estos aeropuertos implica ciertas normas aeronáuticas, cantidad de controladores, de bomberos aeronáuticos, de comunicadores aeronáuticos, meteorólogos, etc. Y esto no se ha ido cumpliendo porque por mucho tiempo no se aumentaron los ítems del personal, no ha crecido la planilla salarial de Aasana y por eso se han cerrado muchos aeropuertos, aseguró el dirigente.

«Hay aeropuertos que se han construido en vano, como el de Chimoré, que sigue cerrado; en La Paz tenemos el de Copacabana, Apolo, varios cerrados que podrían ser de mucha importancia para el turismo, pero son elefantes blancos, señaló Roca.

Más adelante dijo que las protestas de los trabajadores de la ex Aasana continuarán y se radicalizarán, para exigir al Gobierno que deje sin efecto el decreto que permite la creación de la estatal Naabol.