El BCB reporta estabilidad de las reservas y afirma que superan los umbrales referenciales internacionales

En La Paz, con motivo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2021 del Banco Central de Bolivia (BCB), el presidente Edwin Rojas, informó que las Reservas Internacionales Netas (RIN), cuyo saldo promedio alcanzó $us 4.780 millones hasta noviembre de este año, garantizan estabilidad, producto de la reactivación económica y la mejora de los precios internacionales de las materias primas. En 2020, las RIN registraron una reducción de $us 1.519 millones

En ese contexto, Rojas aclaró que los indicadores de reservas alcanzados se encuentran por encima de los umbrales referenciales internacionales. Así, mencionó que las RIN representan el 12% del PIB, que permiten cubrir seis meses de importación de bienes y servicios (siendo el parámetro referencial de tres meses) y cubren cuatro veces las obligaciones relacionadas con la deuda externa de corto plazo (cuando el umbral es de una vez).

Asimismo, aclaró que la cobertura de las RIN debe considerar el concepto total de sus componentes (divisas, tenencias DEG, oro y otros activos). “Realizar un análisis de las RIN haciendo referencia únicamente a las divisas, subestima la capacidad de la economía nacional y no se adecua a los estándares internacionales”, expresó al retrucar algunas observaciones planteadas por economistas en sentido de que se debe recurrir a recursos externos para estabilizar las reservas de divisas.

Al respecto, el titular el ente emisor afirmó que los indicadores de sostenibilidad de deuda se encuentran por debajo de los umbrales referenciales internacionalmente aceptados y el país cuenta con holgura para acceder a mayor financiamiento externo.

En el informe destacó la balanza comercial que anotó un superávit a octubre de 2021 ($us 1.735 millones) el más alto en los últimos seis años, producto de mayores exportaciones, tanto en valor como en volumen.

También realzó el flujo de remesas acumulado a octubre de 2021 que alcanzó $us 1.147 millones, monto mayor en 31,3% respecto al observado en similar periodo de 2020, el nivel histórico más alto registrado, constituyéndose en una fuente de recursos externos que contribuye de forma positiva al fortalecimiento de las RIN.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las RIN de Bolivia alcanzaron un pico importante en 2014 al superar los $us 15.000 millones, representando el 46% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y cubriendo hasta 14 meses de importaciones de bienes y servicios.

A partir del 2015, el IBCE desglosa que Bolivia experimentó déficit comercial consecutivamente afectando al nivel de las RIN, llegando a reducirse cerca de $us 10.000 millones entre 2015 y 2020. A diciembre del 2021, las RIN alcanzan los $us 4.791 millones, de los cuales $us 2.455 millones corresponden a oro, $us 1.742 millones en divisas, $us 558 en Derechos Especiales de Giro (DEG) y $us 36 millones como posición con el FMI.

No obstante, aluden que el nivel de las RIN a diciembre de 2021, representan el 11% del PIB y permite cubrir seis meses de importaciones de bienes y servicios, por encima de la métrica tradicional de tres meses establecida por organismos internacionales para evaluar el nivel mínimo de reservas.