El secreto de Betty White para cumplir 100 años: «Siempre encuentro lo positivo»

Betty White cumple 100 años el mes que viene, y la legendaria actriz ha revelado que su secreto para la longevidad consiste en mantenerse activa y optimista, además de no comer nunca verduras.

La cómica ha dicho a People sobre su próximo cumpleaños: “Soy muy afortunada de gozar de tan buena salud y de sentirme tan bien a esta edad. Es asombroso». El secreto de su siempre alegre forma de ver la vida es haber “nacido como una loca optimista. Lo heredé de mi mamá y nunca ha cambiado. Siempre encuentro lo positivo”, explica. En cuanto a su dieta, White asegura que no se preocupa de los alimentos saludables. «Trato de evitar cualquier cosa verde», asegura. «Creo que está funcionando».

Durante la pandemia, la estrella de Las Chicas de Oro ha disfrutado de una vida tranquila en Los Ángeles haciendo crucigramas y jugando a las cartas, o viendo documentales de animales, Jeopardy! y jugando al golf. También se ha centrado en su defensa del bienestar animal como miembro, desde hace mucho tiempo, del Centro de Aprendizaje de Vida Silvestre, el Acuario de la Bahía de Monterey y Actors and Others for Animals. El agente y amigo de White, Jeff Witjas, ha contado al medio: “Betty vive una vida feliz. Ella siempre piensa en los demás primero y se mantiene positiva pase lo que pase, ¡incluso cuando la derroto en nuestro juego favorito gin rummy!».

La actriz Carol Burnett también ha recordado el trabajo con la casi centenaria White, que nunca ha rehuido ser un poco obscena. “Ella venía [The Carol Burnett Show], y si había un matiz de humor subido de tono en uno de nuestros bocetos, lo aceptaba y lo hacía aún más divertido y añadía un pequeño guiño para mostrar que estaba pensando de algo sexy”, ha contado. «Ella no es cómica. No es bromista. Es la forma en que puede cambiar una línea para hacer reír».

Su compañera en White en The Proposal, Sandra Bullock, también ha alabado a la casi centenaria actriz. “El ritmo en la comedia no es fácil porque tienes que navegar por el timing de otras personas. Betty lo consigue como nunca antes había visto, lo que hace que esté perfecta. El resto de nosotros permanecemos en silencio y rezamos para que no nos quiten de la escena ”, dice. Bullock espera que White celebre su cumpleaños «de la misma manera que lo ha celebrado todos los días de su vida: con humor, amabilidad y un vodka con hielo, brindando por el hecho de que ella es tan impresionante que nos hace insignificantes a todos».

Ryan Reynolds confiesa que ha sido fan de White «desde que tengo memoria», y afirma: «Escuché que los guiones de Las chicas de Oro tenían solo 35 páginas, lo cual tiene sentido porque muchas de las risas provienen simplemente de Betty mirando a sus compañeros de reparto». Y Mary Steenburgen ha dicho al medio que White «emite tanta luz al mundo», pero que también «le encanta lanzar sus pequeñas bombas f* y lo hace con esa hermosa sonrisa con hoyuelos». El marido de Steenburgen, Ted Danson, que trabaja con White en la conservación de los océanos, asegura que siempre está aprendiendo lecciones de la estrella sobre «cómo vivir». “No es que sea una persona jovial y alegre. Se despierta todos los días y elige ser así. Creo tiene un propósito en la vida”, cree.