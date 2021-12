Federalismo y desarrollo

Dentro del sistema político de un país se puede considerar las diferentes formas de organización del Estado, se pueden definir respectos a diferentes motivos, pero principalmente a la delimitación del poder dentro del mismo es el que generalmente se considera.

Después de los últimos acontecimientos a nivel nacional, se puede cuestionar: ¿cuáles son las diferencias entre el sistema de organización del Estado Unitario y Federal? y así también, ¿la implementación del Estado Federal en Bolivia apunta a la división del país?

Primeramente, es importante partir de la definición de Estado Federal: Es un sistema con dos niveles de gobierno, en el que un conjunto de gobiernos ya constituidos reconoce que un gobierno federal tiene autoridad sobre todo su territorio y población, para aquellas funciones que afectan al conjunto, mientras que retienen para sí, aquellas competencias que solamente están relacionadas con su propio territorio (Riker, 1964). Donde principalmente se tiene que considerar la existencia de órganos de poder federales y órganos de poder regionales con autonomía garantizada por la Constitución para cada gobierno en su propio ámbito.

Por otra parte, se debe considerar las implementaciones híbridas de Estado Federal que se han dado en algunos países, por ejemplo los Estados Federales de Venezuela y Argentina que tienen una orientación centralizada del poder donde se incumple principalmente la garantía respecto a la autonomía de cada gobierno y solo es un diseño institucional que se traduce en un mero formalismo normativo, el cual existe ausencia de una transferencia de competencias administrativas y económicas, que imposibilita que los gobernadores en cada entidad federal tengan la capacidad política para tomar decisiones sobre sus propios recursos (Lizbona, 2009).

Así también, al relacionar el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano segmentado por Estados Unitarios y Federales se puede apreciar que los Estados Federales tienen un mayor nivel de desarrollo humano y de PIB per cápita, dejando de lado el caso de los países como Noruega y Suecia que funcionan con un sistema de democracia y autonomía plena. En general, se puede decir que descentralizar el poder en los diferentes Estados, redistribuir competencias y darles poder a las regiones, ha a permitir mejorar la condición económicas y sociales de los países.

Dejando de lado, las medidas y formas constitucionales que se tienen que seguir para implementar un Estado Federal en Bolivia, se pueden considerar los siguientes dos motivos por los que Bolivia necesita cambiar a un Estado Federal: 1) mayor nivel de desarrollo económico, el no tener la autonomía garantizada para direccionar las políticas económicas regionales no permite a las diferentes regiones priorizar sus potencialidades económicas; 2) las necesidades a nivel regional son diferentes en los aspectos legales y económicos, como la CPE lo señala Bolivia es un Estado Plurinacional con diferentes grupos étnicos y sus demandas difieren por lo mismo. El no tomar decisiones económicas y legales con independencia, no les permite satisfacer las necesidades que demandan sus pobladores y eso lleva a conflictos, huelgas, marchas sociales de los diferentes sectores de las regiones (que es lo que se ha estado viviendo desde octubre del 2019 en el país).

Finalmente, la esencia del federalismo es la existencia de dos órdenes de gobierno constitucionalmente establecidos con un grado de auténtica autonomía respecto del otro, siendo los gobiernos de cada nivel responsables ante sus respectivos electorados (Andeson, 2008). Lo que implica que no existe una división dentro país, sino una división dentro la administración política y económica de los niveles de gobierno. Asimismo, Balcázar (2021) señala que el régimen federalista es una forma de Estado, quizá la más avanzada, basada en el principio de descentralización de la vida política, administrativa, económica, social y cultural.

Por Luis Fernando Escobar Caba

Economista