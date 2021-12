Fiscal Terceros no descarta que Percy Fernández pueda ser citado a declarar en caso ítems fantasma

La fiscal Marcela Terceros, parte de la comisión que investiga el caso de los ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña, explicó que en la investigación que lleva adelante el exalcalde Percy Fernández no está en calidad de denunciado y no se descarta citarlo a declarar.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Respecto a la declaración de Julio Cesar Herbas señaló que no aporto nuevos datos a la investigación y que se citará a su esposa que trabajaba en la cooperativa de servicios financieros donde se paga salarios a los funcionarios.

«Podría ser citado a declarar, por una verdad material sabemos que es una persona con edad avanzada, que se encuentra con alguna dolencia o problema físico. Sin embargo, la Fiscalía debe cumplir con eso paso y serán sus familiares que puedan decir si está en condiciones de declarar», respondió Terceros consultado sobre el tema.

También aclaró que en el caso que investiga Fernández no es está calidad de denunciado, sino como testigo, y comentó que hay otros casos que llevan adelante sus colegas en los que también es indagado.

La investigadora admite que no es un caso fácil, porque el caso tiene muchas aristas y se investiga exfuncionarios. «Evidentemente, el domingo se llevó a cabo la audiencia de Julio Cesar Herbas Aguilera, estamos a una semana recién de la investigación y creo que ya estamos teniendo resultados. No es una investigación fácil, es sumamente difícil, no solamente porque estamos investigando a exautoridades, sino por el numero d personas. Aún no se tiene certeza de cuántos son los ítems fantasmas porque hay versiones que señalan 1.000, 1200. De la misma forma no se tiene cuantificado el daño económico al estado», puntualizó.

Terceros detalló que se citó a 42 exfuncionarios de la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa, entre exsecretarios y otras personas de cargos jerárquicos.