Fiscalía dice que cumple con norma en caso Pumari y puede aprehender sin notificar

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, declaró en las últimas horas que el Ministerio Público cumple con la norma en la aprehensión del excívico Marco Pumari y que puede detener sin notificar a un imputado. Al respecto, el abogado William Bascopé afirmó que no se pueden ejecutar órdenes de aprehensión y allanamientos por la noche.

Dos días después de la detención de Pumari, la fiscal departamental potosina trató de explicar cómo es que se produjo la aprehensión del excívico sin haber sido notificado antes y atribuyó aquello a que el Ministerio Público “de acuerdo a los tipos penales y los elementos que se hayan recabado”, puede ejecutar la aprehensión.

“Yo entiendo que en el ejercicio de esta facultad que nos establece el Código Penal la comisión de fiscales ha tomado esa decisión”, dijo Choque al programa Que no me pierda de Red Uno. Luego aludió al artículo 226 del Código Penal.

A Choque le preguntaron. ¿Entonces se puede aprehender a una persona sin haberla notificado antes? Y la autoridad respondió: “Sí, por supuesto”.

La fiscal agregó que “en muchos casos el Ministerio Público desarrolla (estas acciones) en el marco de sus facultades”.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame recordó que en un proceso normal, la persona debe ser notificada con anticipación. “Si uno no se presenta ahí, recién se procede a la aprehensión”. Según los familiares, Pumari no fue notificado.

Choque indicó que el caso por el que es investigado Pumari es de 2019 y que no es el único procesado, citó incluso que uno de ellos ya se presentó a una audiencia cautelar.

El abogado de Pumari, Guido Tórrez, indicó que su defendido no fue notificado, que en la Fiscalía no existían el número de proceso, que hay indicios de que el excívico fue secuestrado y que no se respetó el debido y justo proceso, amparados en la Constitución Política del Estado.

Choque defendió al Ministerio Público. “Estamos garantizando la aplicación debido proceso en el marco del procedimiento penal, la garantía de los derechos de las personas y no sé si en este escenario (programa de televisión) vamos a conversar de los procedimientos”, precisó.

En las últimas horas, el abogado constitucionalista Williasm Bascopé observó que no es legal que se hagan aprehensiones y allanamientos por la noche y mucho más si se toma en cuenta que ya existe vacación judicial en Bolivia. Bascopé escribió en Twitter. “No puede la Policía ejecutar órdenes de aprehensión y allanamiento por la noche, el procedimiento penal no lo permite; además se declaró vacación judicial por lo cual no se pueden librar ni ejecutar ninguna orden de aprehensión. Las detenciones a Marco Pumari y cívicos es ilegal”.

La fiscal Choque rehuyó confirmar si es legal o legal proceder a un allanamiento y aprehensión en horario nocturno con el argumento que ese no es el espacio para debatir “interpretaciones” y luego se retiró de la transmisión televisiva.