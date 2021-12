Fue una de las estrellas de Hollywood en los años 2000, pero decidió alejarse y ahora reveló el porqué

Josh Hartnett, protagonista de “Pearl Harbor” y “La Caída del Halcón Negro”, consiguió todo antes de llegar a los 30. Pero un día decidió que nada de eso era para él y desapareció

Josh Hartnett, de 43 años, finalmente ha revelado las razones por las que decidió darle la espalda a Hollywood durante el apogeo de su carrera.

El protagonista de “Pearl Harbor” fue todo en un galán en Hollywood a mediados de la década de 2000 e incluso se lo comparaba con Leonardo DiCaprio gracias a sus actuaciones estelares en grandes éxitos de taquilla como “Las vírgenes suicidas” y “La Caída del Halcón Negro”. Pero cuando estaba en la cima de su carrera como actor, tomó la decisión de alejarse.

Ahora, el actor confesó que le dio la espalda a Hollywood para protegerse. “Fue lo mejor para mi salud mental y mi carrera mantener a raya a Hollywood” , dijo a Channel Seven.

Y además admitió que está agradecido de haberse dado cuenta en sus inicios que necesitaba hacer cambios para priorizar lo que realmente importa en la vida.

“Afortunadamente, creo que lo acerté al principio de mi vida: se trata de crear una buena vida hogareña y poder hacer cosas increíbles y maravillosas, como hacer películas, lo cual es un privilegio ”, explicó el actor estadounidense.

Hartnett, que fue pareja de Scarlett Johansson y Amanda Seyfried, vive alejado de la frivolidad de Los Ángeles. Desde hace varios años que reside en Surrey, Reino Unido, con su pareja, la modelo Tamsin Egerton, con quien tiene tres hijos.

Durante la charla, el actor también hizo referencia al único papel que todavía lamenta haber rechazado.

Aunque está feliz de haber tomado la decisión de alejarse de las películas de Hollywood de gran presupuesto, hay un personaje que todavía está en su cabeza. En 2004, a Hartnett le ofrecieron un papel protagónico en la galardonada película “Brokeback Mountain”.

Si hubiera aceptado la increíble oferta de trabajo, Josh habría protagonizado junto a Jake Gyllenhaal, pero después de rechazar el papel, el fallecido actor australiano Heath Ledger ocupó su lugar, y fue la película que catapultó a la joven estrella a la fama mundial.

“Desafortunadamente, iba a hacer ‘Brokeback Mountain’, pero tenía un contrato para hacer ‘Black Dahlia’ así que tuve que dejarla”, lamentó.

Josh continuó revelando que inicialmente, se suponía que iba a protagonizar el drama romántico con Joaquin Phoenix, pero el elenco pronto se cambió a Jake y Heath, quienes recibieron varios premios y nominaciones separadas en los Oscars en 2006.

“Siempre quise besar a Joaquin Phoenix”, bromeó.

Uno de los papeles protagónicos más famosos de Hartnett fue en la exitosa serie de drama de terror “Penny Dreadful”, que se desarrolló entre 2014 y 2016.

No obstante, Josh no se arrepiente de ninguna de las otras películas que ha rechazado. En el mejor momento de su carrera le dijo “no” al director Christopher Nolan que le ofreció en papel de Bruce Wayne en “Batman Begins”.

“Definitivamente he dicho que no a algunas de las personas equivocadas”, dijo. “Dije que no porque estaba cansado y quería pasar más tiempo con mis amigos y mi familia. Eso está mal visto en esta industria. A la gente no le gusta que le digan que no. Aprendí mi lección cuando Christopher Nolan y yo hablamos sobre Batman. Decidí que no era para mí y luego no quiso contratarme para ‘The Prestige’”, contaba al actor a The Guardian en 2015.

“Me veían como alguien que había mordido la mano que le daba de comer. Intenté encontrar películas más pequeñas y, en el proceso, rompí lazos con los estudios”, añadía.

Mientras promocionaba “Hollywood: departamento de homicidios” (2003) no tuvo problemas en sugerir que Harrison Ford no llevaba bien la competencia. “Tuvimos nuestros más y nuestros menos, él me puso a prueba y yo le odié durante un tiempo. Cuando entré en su territorio empezó a dar codazos. Quizá sea el tipo más agradable con todos los demás, pero conmigo podía pasarse una hora sentado en el coche sin dirigirme la palabra”.

Este año regresó junto a Jason Statham en el thriller de Guy Ritchie “Justicia implacable””, la primera película de Hollywood que Hartnett ha hecho en 14 años.

El reconocido director británico lo llamó porque un actor de la película se había caído del reparto, necesitaba un reemplazo urgentemente y Hartnett vivía cerca del set de rodaje. Juntos tuvieron que improvisar el personaje sobre la marcha.

Entre tanto comentario sobre su “regreso”, Hartnett insiste en que nunca se fue a ningún sitio: “Nunca me retiré. Solo empecé a hacer películas más pequeñas y tuve hijos”.