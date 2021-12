Garibay Flores: «Por favor, apóyenme, no tengo un sueldo fijo»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía

Héctor Garibay Flores pidió este viernes el apoyo de las autoridades del Gobierno y de las empresas, luego de conseguir el tercer lugar en la maratón de San Silvestre, que se celebró el último día de 2021, en Sao Paulo.

“Por favor apóyenme, no tengo un sueldo fijo, quisiera que las empresas e instituciones me den algún ingreso. Hasta ahora sólo la Gobernación de Oruro me apoya con pasajes. La pena es que no hay apoyo, a pesar de ello podemos estar a la altura de otros deportistas”, comentó Flores a la conclusión de la prueba que recorrió las principales arterias paulistanas.

El atleta orureño logró el mejor sitial de un deportista boliviano en la tradicional competencia. La mejor marca le correspondía al cochabambino Jhonny Pérez, que en el Año Nuevo de 1977 calificó en el noveno lugar.

“Hoy por hoy estamos dando buenos resultados en el atletismo. No hubo mucha diferencia con los primeros y demostré que sí se puede lograr buenos resultados y podemos luchar contra los mejores del mundo”, comentó el atleta.

Sobre la prueba, Garibay contó que se sintió muy motivado por el aliento que recibió de parte de los residentes bolivianos que estuvieron dándole su respaldo a lo largo de todo el recorrido.

“Fue una carrera muy exigente porque vienen competidores a nivel internacional. La clave fue que nunca me separe del pelotón, lamentablemente me descuide al recoger agua y ellos cambiaron de ritmo y no pude acercarme más, pese a ello los perseguí y gracias a Dios pude llegar en tercer lugar. Estoy muy contento por el resultado y por levantar en alto el nombre de Bolivia”, indicó.

Garibay volverá al país para proseguir su preparación rumbo a la maratón de Europa. «Quiero ir a volcar la marca para el Mundial de 2022, quiero entrenar fuerte, pero por favor ayúdenme”, señaló.