Gobernación alerta que cada día hay 3 nuevos contagios de VIH/Sida en Santa Cruz; ya van 845 este año

Datos. A escala mundial han muerto 36,6 millones de personas por el virus. En Bolivia hay 2.447 infectados este 2021.

En ocasión al Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la Gobernación cruceña informó que, desde que apareció esta enfermedad en el mundo en 1981, hasta la fecha se ha tenido más de 36,6 millones de personas fallecidas por el virus. Y de enero a septiembre del presente año, se han presentado 825 nuevos casos en el departamento de Santa Cruz, a un ritmo de 3 por día.

Por lo tanto, bajo el lema de “Bolivia libre del estigma y discriminación contra el VIH”, el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, resaltó que esta gestión fortalecerá la prevención de esta enfermedad, así como también brindará la atención integral que corresponde a los pacientes con calidez y calidad.

Añadió que la atención multidisciplinaria implica no solo los servicios de especialidades y de medicamentos, sino también la prevención para bajar el índice de infectados, cuyo compromiso no solo corresponde también a la población en general, en lo que respecta a tomar los cuidados para no contagiarse.

Es más, desde el inicio de la enfermedad se tienen 12.400 casos, y 1.648 fallecidos en Santa Cruz, y en lo que va del año, 2.447 nuevos casos en Bolivia, de enero a septiembre.

Ante ello, la autoridad aclaró que el ente departamental cuenta con la estrategia de prevención ante este incremento de contagios diarios en Santa Cruz y el país. A la vez, en coordinación con los gobiernos central y municipales, se garantiza el tratamiento completo de la enfermedad.

En ocasión del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, las autoridades departamentales y municipales realizaron una feria de salud en el centro de salud 10 de Octubre, de la avenida Virgen de Luján, en la cual estudiantes de diferentes centros educativos explicaron sobre los cuidados de prevención de la enfermedad.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz