Harry Kane enciende la polémica al eludir la tarjeta roja tras una grave falta contra un rival, que luego resulta expulsado por una acción similar

El director técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, no entendió la razón por la cual no se utilizó el VAR en la jugada polémica con Kane.

Los ‘Reds’ no solamente se quejaron de la benevolencia del referí Paul Tierney con la estrella inglesa, también se mostraron furiosos cuando posteriormente su jugador Robertson realizó una acción similar y recibió una tarjeta roja, luego de la intervención del VAR.

This is a clean tackle from Harry Kane pic.twitter.com/sUxITJBSEx

