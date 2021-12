Hombre detenido por confusión en Potosí: ‘Me llevaron por la fuerza, me golpearon’

El dirigente cívico Ramiro Subía es uno de los buscados en los últimos operativos policiales en Potosí, sin embargo, por una confusión, su hermano Freddy fue capturado por agentes que -según relató- lo golpearon y obligaron a subir a un vehículo.

Freddy contó que alrededor de las 20:30 del jueves 9 de noviembre había salido a comprar medicamentos de una farmacia, pero fue sorprendido por dos personas que lo abordaron y le decían que se suba a una movilidad.

“Yo les digo que se identifiquen, sin embargo, no lo hicieron me pidieron que me identifiqué yo. Yo les dije mi nombre, sin embargo, me dijeron que había un mandamiento de aprehensión para mí. Me llevaron a la fuerza la movilidad, me golpearon, tengo señas de los golpes”, contó Freddy Subía a radio Líder de Potosí.

Consideró que lo ocurrido fue “al puro estilo paramilitar”, porque además de la violencia, se pudo en riesgo su vida.

Afirmó que el vehículo, al cual fue obligado a subir, había arrancado cuando él y uno de los agentes estaban colgados en la puerta y pudieron haber caído.

Freddy Subía relató que lo llevaron por la tranca Karachipampa y a la localidad de Don Diego, donde los agentes se habrían dado cuenta que estaban equivocados.

“En ese momento se dieron cuenta que estaba algo mal, que yo no era la persona la que buscaban”, mencionó.

Relató que le quitaron su celular y lo revisaron como media hora. Señaló que al parecer los agentes estaban comparando sus fotos con la de su hermano.

Después la movilidad giró de nuevo hacia Potosí, según Freddy Subía, quien estimó que fue liberado alrededor de las dos de la madrugada.

Manifestó que al ser detenido sintió mucho susto y temor por su vida, puesto que no sabía quiénes le estaban privando de su libertad y además esas personas estaban armadas.

La Delegación de la Defensoría de Potosí informó que realizó acciones de acompañamiento en la presentación de denuncia de Freddy Subía y asistió a la valoración forense.

La entidad defensorial corroboró, mediante un pronunciamiento en redes sociales, que Freddy Subía fue aprehendido “por confusión” la noche del jueves.

Indicó además la víctima tiene seis días de impedimento.

La Delegación anunció también que se ha iniciado una investigación de oficio sobre los supuestos excesos ocurridos en la aprehensión de acusados por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, para que el Estado garantice y se respete el debido proceso durante los procedimientos legales.