Honduras, Salvador Nasralla a RFI: “Hubo fraude en las elecciones a nivel de diputados”

Salvador Nasralla asegura que hubo fraude en las legislativas de Honduras. El candidato a vicepresidente, de la fórmula presidencial de Xiomara Castro, concedió una entrevista a RFI en la que desgranó las primeras medidas que tomará el futuro gobierno, tras una victoria que él da ya por asegurada.

El candidato del oficialista Partido Nacional, Nasry Asfura, reconoció el martes su derrota en las elecciones presidenciales y felicitó a la izquierdista Xiomara Castro, encaminada a convertirse en la primera mujer en gobernar Honduras. Castro también recibió el saludo del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, país que ha seguido de cerca los comicios. El funcionario aseguró que el «pueblo hondureño» tuvo una elección «libre y justa».

La eventual llegada de Castro al poder pondrá fin a una hegemonía de 12 años del Partido Nacional y reemplazará en enero al derechista Juan Orlando Hernández, quien termina su segundo mandato en medio de señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos. Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), derrocado por una alianza cívico-militar de derecha debido a su acercamiento a la Venezuela de Hugo Chávez, prometió «un gobierno de reconciliación».

Aún falta definir la distribución del Parlamento, de 128 diputados, aunque las proyecciones indican que la mayoría la tendrá la presidenta. Sin embargo, su compañero de fórmula electoral, el expresentador de televisión y excandidato presidencial, Salvador Nasralla, asegura que hubo fraude en las elecciones legislativas. Se lo dijo en entrevista a RFI.

Salvador Nasralla – Estoy muy contento por la victoria presidencial, pero hay un fraude del Partido Nacional a nivel de los diputados. Mi partido se llama Salvador de Honduras. Fue el partido que presentó los mejores diputados y por los diputados que más votó la gente, pero a la hora del recuento nos están poniendo cuatro veces menos que la realidad de lo que yo saqué. Y le están asignando las diputaciones al Partido Nacional. Porque ellos son los que elaboraron las actas de las mesas en las que se hizo la votación.

RFI – Y sin embargo se celebraron los comicios presidenciales del domingo como una victoria contra el fraude electoral. ¿Qué lo lleva a pensar eso a nivel del Congreso?

S.N. – A nivel presidencial no se pudo hacer fraude porque la diferencia es enorme, pero a nivel de diputados sí lo están haciendo y eso es lo que yo reclamo. En mi condición de presidente del partido Salvador de Honduras. Independientemente de mi puesto como designado presidencial o vicepresidente.

RFI – Como gobierno, ¿cuáles serán sus principales desafíos?

S.N. – Volver al Estado de derecho. El próximo año se elige a la Corte Suprema de Justicia. Actualmente la justicia está supeditada a las órdenes del presidente de la república. Vamos a quitar del Congreso las leyes nocivas que ellos han puesto. Entre ellas un Código Penal, que prácticamente no castiga ni por muerte, ni por asesinato, ni por violación a las personas que incumplen la ley. Vamos a quitar una ley de secretos que tiene el país. Y otras leyes que han sido emitidas en contra de la mayoría de la gente. Los principales retos son esos. Y darle a la gente la posibilidad de educarse, que no se le ha permitido en el transcurso de estos 12 años de dictadura de gobierno.

RFI – En su lucha contra la impunidad, ¿qué futuro le reserva el actual mandatario, Juan Orlando Hernández?

S.N. – Eso tiene que determinar la Justicia. El problema es que la Justicia en este momento está en manos de él, o sea que el futuro de él, en este momento, depende de él. Independientemente de nuestra llegada al poder, la Justicia, la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía de la república, continúan en manos de él hasta el año 2023. De momento no hay nada que se pueda hacer. Dependemos de las acusaciones internacionales que él tiene. Él está acusado de narcotráfico y corrupción. Normalmente en estos países, cuando la justicia no funciona localmente, que es el caso de Honduras, Estados Unidos los pide en extradición. Y seguramente que él será llamado en extradición, una vez que abandone el poder.

RFI – Su país atraviesa una de las peores crisis migratorias del mundo. ¿Qué medidas fuertes tomará su gobierno?

S.N. – La generación local de empleo. Hay muchas inversiones que se han hecho que no generan empleo y hay mucha gente que está dispuesta a invertir, en la medida que tenga seguridad jurídica. Nosotros vamos a iniciar una fuerte campaña, a partir de la toma de posesión, para generar localmente las oportunidades de inversión con ventaja para los inversionistas, de manera que se genere localmente empleó en las áreas que lo generan, que son la construcción o la agricultura, y que han estado relativamente abandonadas. Se ha priorizado en Honduras un crecimiento económico en base a proyectos energéticos y de telecomunicaciones que infortunadamente no producen empleo. Por lo cual los números de crecimiento económico del país son muy diferentes a la realidad por la cual la gente tiene que migrar, porque no consiguió trabajo. Nuestro proyecto busca conseguirle a la gente plazas para que no abandone el país.