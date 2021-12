La Copa África puede provocar una revolución

La competición continental comienza en enero dejando a muchos clubes con bajas sensibles.

La Copa África celebrará su trigésima tercera edición en Camerún, donde Argelia defenderá título. El torneo continental comienza el 9 de enero y finalizará el 6 de febrero. Recordar que es la edición 2021, se debía haber disputado en junio pero la pandemia obligó a posponerla a invierno. Incluso con el aplazamiento había dudas de si el campeonato seguiría adelante por la cantidad de brotes surgidos en numerosos equipos pero el presidente de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), Patrice Motsepe, confirmó que la Copa África tendrá lugar en estas fechas previstas.

Los clubes europeos se llevaron las manos a la cabeza cuando supieron de la decisión de hacerse la Copa África en pleno enero, ya que el torneo se disputa en mitad de las competiciones domésticas. Y ahora que son oficiales las convocatorias ven las consecuencias. Muchos equipos pierden jugadores en un momento delicado de la temporada, en el ecuador, cuando todo está en juego la liga y las copas nacionales. Por suerte no influirá en la Champions League en la que los octavos se disputarán a partir del 15 de febrero. Además la FIFA ha sacado un comunicado donde anuncia que retrasa una semana la concentración para la disputa de la Copa África. Por lo que los clubes españoles podrán contar con sus internacionales en la jornada 19.

LaLiga pierde a 11 jugadores para mínimo tres jornadas

Nuestra liga notará notablemente la disputa de la Copa África. Hasta seis equipos sufrirán la ausencia de al menos un jugador. Son un total de 11 los futbolistas que acudirán a Camerún a defender la camiseta de su país. Los más afectados son Sevilla con tres bajas (Bono, Munir, En-Nesyri) y Villarreal con cuatro (Mandi, Dia, Aurier y Chukwueze). Se concentrarán nada más empezar el año.

Como mínimo estarán en la competición hasta el 20 de enero, fecha en la que finaliza la fase de grupos. Esto supondrían dos jornadas de Liga (20 y 21) y los dieciseisavos y los octavos de Copa.

Si acceden a octavos, estos se celebran entre el 23 y el 26 de enero. Perdiéndose la jornada 22 y los octavos de Copa. Los cuartos tendrían lugar el 29 y 30. Mientras que si alcanzan las semifinales no regresarían antes del 3 o 4 de febrero, donde se disputan los cuartos de Copa. La final se disputa el 6 de febrero, coincidiendo con la jornada 23.

En Segunda tendrán las bajas de Kenneth Omerou (Leganés) y Umar Sadiq (Almería) han sido ambos convocados por Nigeria y se perderán mínimo la jornada 23 y si llegan a la final la 24, 25 y 26.

La Premier muy afectada: Mané, Salah, Mendy, Mahrez…

La española no es la única liga afectada por la Copa África e incluso hay casos más jugadores convocados por su país en la Premier. Hasta 15 conjuntos ingleses perderán efectivos. El Liverpool es de lo más perjudicados, no por la cantidad si no por la calidad.

No podrán contar ni con Salah, Mané ni Keita. El Arsenal ni con Thomas, Aubameyang, Pépé o Elneny. El City tendrá la baja sensible del argelino Mahrez y el Chelsea del senegalés Edouard Mendy. Casi cuarenta jugadores implicados como Zaha (Crystal Palace), Diallo, Bailly (United), Iheanacho (Leicester)…

Klopp dijo esto hace un año cuando se enteró de que la Copa África se movía a enero: «Debemos pensar como club y tomar decisiones, y saber que durante cuatro semanas no vamos a poder contar con ellos no ayuda a los jugadores africanos. No puedo respetar más la Copa África, es un torneo muy interesante, pero que se juegue en mitad de la temporada es un problema obvio. Cambiarla a enero es una catástrofe para el Liverpool».

Estrellas de otras grandes ligas

La Ligue 1 tiene a muchos jugadores africanos en su competición. Una de las bajas más importante será la de Achraf que ha sido convocado con Marruecos y su compañero de equipo el senegalés Gueye. En la Serie A el central del Nápoles Koulibaly (Senegal) y Franck Kessie, el mediocentro del Milan ha sido llamado a filas con Costa de Marfil al igual que su compatriota Haller, el delantero dejará huérfano de goles al Ajax después de su gran inicio de temporada, sobre todo en Champions (10 goles en seis partidos).

Además la anfitriona Camerún ha convocado a Choupo-Moting, delantero del Bayern de Múnich y a Toko-Ekambi, punta del Lyon.