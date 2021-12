La Iglesia católica, «una piedra» que sigue incomodando al Gobierno

Fuente: lostiempos.com

Desde el inicio de la toma del poder, el Gobierno hostigó, amenazó, descalificó, agredió de forma injustificada, tal cual se tratara de una administración totalitaria, una autocracia, una moderna dictadura, que busca concentrar el poder con la destrucción de las instituciones religiosas, políticas, sociales y otras.

Analistas consideran que la Iglesia católica, particularmente, incomoda al poder a través de sus opiniones y expresiones emitidas en sus homilías o sermones o en los mensajes de las Asambleas de los Obispos.

“La Iglesia católica siempre ha sido un histórico mediador en el país, en cuanto los diversos sectores en conflicto social con el Gobierno que sea. La Iglesia siempre ha estado para proponer, para mediar, para solucionar, además se olvidaron del rol de defensores de los derechos humanos en tiempos de dictadura, protección de víctimas, entre otros”, dijo el abogado constitucionalista y analista Paul Antonio Coca.

El expresidente Evo Morales, en determinadas oportunidades, atacó a la Iglesia católica. Por ejemplo, aludió y agredió de forma verbal al cardenal Julio Terrazas, que ya falleció, por sus homilías y las reflexiones sobre la importancia y responsabilidad del ejercicio del voto.

Esto fue en vísperas del plebiscito a favor o en contra de Morales y su Gobierno.

“El Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene digamos una aproximación en ese sentido, como no lo tiene con ningún otro de los sectores que mediaban y que necesariamente mediaban a nivel internacional, como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto hace parte de cierto engreimiento político del MAS que cree que es autosuficiente, a nivel no solamente local sino continental e incluso mundial”, cuestionó el historiador e indianista Pedro Portugal.

A su vez, el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y economista Lucio Gonzáles indicó que al MAS lo único que le interesa es la destrucción de las instituciones que cuestionan el manejo del poder, las violaciones a los derechos humanos y el atentar contra la democracia.

“Actualmente, la Iglesia católica vive prácticamente amenazada por parte del Gobierno. En la década del 90 la Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), siempre solucionaba problemas entre el Gobierno y trabajadores. Ahora el MAS no lo ha querido tomar en cuenta, darle un rol protagónico”, sostuvo.

Guerrillero

La Iglesia católica a través de su sacerdotes y conventos jugaron un rol importante en las rebeliones independistas, por ejemplo, el sacerdote católico Idelfonso de las Muñecas.

De las Muñecas fue un valuarte fundamental en los movimientos independistas y la lucha contra los realistas, que instaló la Republiqueta de Larecaja.

Dictaduras

Asimismo, es importante recordar el rol de las iglesias, principalmente la católica, en la defensa de los derechos humanos en los últimos 70 años.

A decir de los historiadores y analistas, sacerdotes y monjas protegieron a los perseguidos, torturados y exiliados durante gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Partido que inició la represión sistemática y creó campos de concentración y controles políticos.

Durante las dictaduras militares -especialmente en el periodo de implementación del Plan Cóndor-, la labor de la Iglesia católica (además de la metodista, luterana, Baptista y otras) fue fundamental para defender los derechos humanos en Bolivia y la región. No sólo fueron personas voluntarias que asumieron esa difícil tarea, sino iniciativas colectivas.

“Como se ve la Iglesia católica ha jugado un papel muy protagónico a lo largo de la historia, pero en este último periodo el MAS ha minimizado su papel, pese a que se constituyeron en los defensores de los cocaleros de Chapare, denunciaron los abusos de la DEA e incluso abogaron por Evo Morales, entre otros”, sostiene la politóloga Patricia Velasco.

Asamblea

Por otra parte, Velasco recordó que en Bolivia, Justicia y Paz, embrión de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, es obra de los católicos.

“En estos tiempos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), su presidenta Amparo Carvajal, se encuentran bajo el asedio del partido gobernante a nombre de las víctimas de Senkata y Sacaba, aduciendo que hubo golpe de Estado, mostrando su real inclinación al MAS.

Qué falta de honestidad con esta institución, que surgió en la clandestinidad más absoluta, en una parroquia de La Paz, en tiempos de la dictadura de Hugo Banzer en noviembre de 1976”, detalló.

El padre Gregorio Iriarte fue el responsable de redactar el borrador que debería ser aprobado en una próxima reunión. Había que definir qué tipo de organización se precisaba, así como algunos aspectos relacionados con la seguridad de todos sus miembros, sin que ello afectase a la actividad en favor de las personas perseguidas, detenidas y exiliadas.

En cuanto a sus características, la nueva organización se autodefinió como “asamblea”, ya que las decisiones deberían ser tomadas con la participación y el consenso de la mayoría del grupo, lejos de una directiva dirigista o elitista.

Los miembros con mayor representatividad fueron los dirigentes sindicales y de organizaciones populares como mineros, fabriles, campesinos, magisterio, juntas vecinales. La participación de los partidos políticos fue mínima pero muy importante en todo lo relacionado con la información de personas perseguidas o detenidas.

“Desde un principio todo el movimiento de defensa de los derechos humanos en Bolivia se organizó como un trabajo totalmente voluntario, sin retribución alguna. También desde un primer momento participaron, junto con grupos de la Iglesia católica, miembros importantes de la Iglesia metodista y de la Iglesia luterana-Boliviana”, reseñó Velasco al hacer referencia a la historia de la APDHB.

También es preciso mencionar que la Pastoral Penitenciaria es la única entidad que visita sistemáticamente las cárceles. Por tanto, enfrenta clanes mafiosos y denuncia los abusos a los presos más indefensos.

Ticona, la esperanza

En medio de estos ataques a la Iglesia católica, la designación de Toribio Ticona, como cardenal de Bolivia, abría la posibilidad de que mejore la relación con el Gobierno del MAS, toda vez que la autoridad eclesiástica era (es) amigo del entonces presidente Morales.

“Bendice mi casa y me bendice causándome emoción intensa. Mi gratitud será eterna por su amistad y apoyo a toda hora. Gracias, querido cardenal”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Respecto a los ataques de Morales a la Iglesia católica, el cardenal Ticona dijo en su oportunidad en una entrevista con La Razón: “Yo creo que es el camino. Ya está inspirando el Señor también al Evo, que siempre ha atacado: ‘jerarcas, que estos colonizadores’; eso habrá sido antes, hay que vivir lo presente”.

Agregó que: “Muchos sacerdotes hemos trabajado por la democracia, hemos arriesgado nuestra vida”.

MAMANI SE QUEJA POR INFORME DE CEB

El 22 de junio de 2021, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció que envió una “carta de reclamo” al papa Francisco respecto a las “falsedades” y “parcialización” encontradas en el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) sobre los conflictos poselectorales de 2019.

QUEJAS ANTE EL PAPA

En octubre de 2014, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, anunció que se quejaría documentalmente ante el papa Francisco de los jerarcas católicos de Bolivia que, según él, le atacaban en los medios de comunicación de la Iglesia y le trataban como su primer “enemigo”.

Morales en esa oportunidad sostuvo que los sacerdotes católicos que dirigen dos radios le consideraban autoritario y dictador, como le acusaban también los dirigentes opositores.

Dijo que frente a esas jerarquías que lo atacaban, prefería debatir y recibir bendiciones y reflexiones de religiosos del área rural. La autoridad sostuvo que había que revisar la historia para recordar que una parte de la Iglesia católica llegó a este continente para “dominar y someter” con la cruz, para acompañar a la espada y las leyes sobre los nativos.

“Esa es nuestra vivencia, me quejaré al papa, documentalmente”, dijo. Las relaciones entre Morales y la Iglesia católica siempre fueron tensas desde que llegó al poder en 2006.

ARCE ATACA A LA IGLESIA

El pasado 23 de septiembre de 2021, el presidente Luis Arce cuestionó, en su discurso durante el 76 periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), el rol de pacificación de la Iglesia católica durante la crisis política social de 2019, aduciendo un presunto golpe de Estado.

“La ruptura del orden constitucional en mi país tuvo la participación de actores nacionales, políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo, malos efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía de la Iglesia católica y medios de comunicación hegemónicos.

Pero también contó con la participación de la OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, también otros gobiernos de la región como el anterior de Argentina, del propio representante de la Unión Europea y otras organizaciones de origen internacional”, afirmó en el pleno del organismo mundial.

Aseguró que recuperó la democracia.

LA CONSTITUCIÓN DECLARA ESTADO LAICO A BOLIVIA

REDACCIÓN CENTRAL

La nueva Constitución, promulgada en 2009, declaró laico al Estado boliviano y dejó de considerar a la católica como la religión oficial del país, en el que al menos un 80 por ciento de los pobladores profesaría este credo.

Desde entonces, el MAS liberó de los actos oficiales y festivos la predominancia de los rituales católicos. Incluso estimula en ellos otras prácticas tradicionales y resultantes del sincretismo religioso.

El 10 de abril de 2019 se promulgó también la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones y Creencias Espirituales, que neutraliza de alguna manera la hegemonía de la Iglesia católica tradicional.

“El rol de la Iglesia católica está dejando de ser más institucional como era antes o sea ligado a los niveles de decisión política, pero no deja por eso de tener un fuerte arraigo e influencia en todos los niveles sociales de Bolivia, lo que si hay es una mutación en su relación con el poder institucional”, dijo el historiados e indianista,Pedro Portugal.

Agregó que no obedece a un descreimiento de la base popular, “mantiene su fuerza, es más el surgimiento, el empoderamiento de grupos evangélicos en los sectores populares, lo cual demostraría la necesidad de una respuesta religiosa en el sentido más puro y estricto de la palabra”.

Dijo que el espacio que deja la Iglesia católica está siendo copado por las iglesias evangélicas.