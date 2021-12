La monumental carta de Bill Gates: divorcio con Melinda, “nido vacío” y futuro de la humanidad

El fundador de Microsoft reveló sus creencias y sentimientos en un extenso escrito titulado “Razones para el optimismo tras un año difícil”.

A continuación la carta completa que Bill Gates publicó en su blog personal:

Cuando Paul y yo fundamos Microsoft, teníamos la visión de que los ordenadores personales desempeñarían algún día un papel importante en la vida de las personas. Pero no creo que ninguno de nosotros previera un futuro en el que serían tu única conexión con el mundo. Como mucha gente, este año hubo días enteros en los que la única interacción humana que tuve fue a través de una pantalla .

El resultado ha sido el año más inusual y difícil de mi vida . (Sospecho que muchas de las personas que están leyendo esto podrían decir lo mismo). 2020 tuvo un breve periodo de relativa normalidad antes de que COVID-19 lo pusiera todo patas arriba. En 2021, la pandemia ha dominado nuestras vidas desde el primer día. Todos hemos tenido que adaptarnos a una “nueva normalidad”, aunque lo que parece es diferente para cada persona. Para mí, el resultado ha sido un año que he pasado principalmente en línea.

Tuve periodos de tiempo sin ninguna interacción social cara a cara. Si tenía un descanso entre reuniones, caminaba por mi jardín para ver algo diferente. Después del trabajo, jugaba al bridge con amigos en línea o salía con ellos por videochat. Una vez que me vacuné, empecé a tener algunas pequeñas reuniones en persona, pero mi vida social sigue siendo mucho más digital que antes.

Ha sido una experiencia extraña y desorientadora. Mi mundo personal nunca se ha sentido más pequeño que en los últimos doce meses.

Al mismo tiempo, este año fue un recordatorio de que nuestro mundo está más conectado que nunca. El año 2021 estuvo lleno de acontecimientos monumentales con repercusiones mundiales, como los fenómenos meteorológicos extremos, los efectos actuales de la pandemia y la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Cada vez que se miraban las noticias, se recordaba lo mucho que algo que ocurría en el otro lado del mundo podía afectarle a usted en casa. (Sólo hay que ver cómo un barco de contenedores atascado en el Canal de Suez durante una semana provocó retrasos en el transporte marítimo en todo el mundo). Nunca ha estado tan claro que para resolver los grandes problemas es necesario que las personas trabajen juntas más allá de las fronteras y los sectores.

La colaboración ha sido una constante en mi trabajo este año. La fundación sigue ocupando la mayor parte de mi tiempo, y estoy impresionado por los increíbles progresos realizados por nuestro equipo y nuestros socios en 2021. La mayoría de las semanas, tenemos una reunión virtual con todos los que están trabajando en nuestra respuesta al COVID. Cada reunión se centra en un tema diferente, como la modelización de la enfermedad o la distribución de vacunas. Es inspirador escuchar cómo los grupos están trabajando juntos para encontrar soluciones.

Aunque el COVID-19 ha sido un gran foco de atención, la fundación sigue avanzando en otras áreas. Nuestro Programa de Estados Unidos está trabajando con socios para ayudar a los estudiantes y profesores a navegar por el nuevo y extraño mundo de la educación en la era de la pandemia, y mis colegas que trabajan en la igualdad de género están luchando por una recuperación global más equitativa. Los equipos de salud global y desarrollo han encontrado formas creativas de proteger los avances en enfermedades como la polio, la tuberculosis y el VIH, y de seguir avanzando en la reducción de la mortalidad infantil. (El Informe Goalkeepers de este año describe cómo la pandemia no nos ha hecho retroceder tanto como se temía).

Una de las cosas más emocionantes que ha ocurrido es la aprobación por parte de la OMS de la primera vacuna contra la malaria. La malaria mata a casi 650.000 personas cada año -más de la mitad de ellas niños menores de cinco años- y sigue siendo una de las principales causas de muerte en los países de bajos ingresos. Entre 2001 y 2015 financiamos el desarrollo clínico de la vacuna en su última fase y seguimos apoyando la investigación para optimizar su eficacia. Esta nueva vacuna nos está proporcionando información sobre cómo desarrollar vacunas de segunda generación y herramientas preventivas que puedan utilizarse en todas las edades, sean aún más eficaces y puedan ayudarnos a alcanzar el objetivo de la erradicación.

Este año también ha sido el comienzo de un nuevo capítulo en mi trabajo sobre el clima. He publicado mi libro Cómo evitar un desastre climático y he lanzado los programas Breakthrough Energy Catalyst and Fellows para apoyar la financiación, la producción y la compra de nuevas tecnologías de energía limpia. La razón por la que me sentí lo suficientemente seguro como para ampliar nuestros esfuerzos de manera tan significativa fue el increíble progreso que he visto en Breakthrough Energy Ventures, donde ahora estamos apoyando a más de 70 empresas increíbles.

Llevo mucho tiempo trabajando en cuestiones relacionadas con el clima y la energía, pero en los últimos doce meses este ámbito ha pasado a ser una parte más importante de mi atención. También he encontrado tiempo para trabajar en algunas áreas no relacionadas con la fundación y el clima, como la investigación sobre el Alzheimer y la ampliación de los recursos educativos gratuitos para los profesores.

Aunque creo que las cosas en las que he estado trabajando son, con diferencia, lo más interesante de mi año, sé que mucha gente tiene curiosidad por un tema más cercano: mi divorci o. Melinda y yo seguimos dirigiendo nuestra fundación juntos y hemos encontrado un buen nuevo ritmo de trabajo, pero no puedo negar que ha sido un año de gran tristeza personal para mí . Adaptarse al cambio nunca es fácil, sea cual sea. Me ha impresionado lo resistentes que han sido mis seres queridos -especialmente mis hijos- en esta época tan difícil.

Fotografía tomada en abril de 2017 en la que puede verse al fundador de Microsoft, Bill Gates junto a su ex esposa, Melinda French, en París (EFE) Fotografía tomada en abril de 2017 en la que puede verse al fundador de Microsoft, Bill Gates junto a su ex esposa, Melinda French, en París (EFE)

Mi familia también ha experimentado muchos cambios más allá de lo que probablemente hayan visto en las noticias. Mi hija mayor, Jenn, se casó este otoño, y su boda fue lo más destacado de mi año. Nuestra hija menor, Phoebe, se graduó en el instituto y se fue a la universidad. Como mi hijo Rory también está en la escuela, eso significa que tengo oficialmente un nido vacío. La casa es mucho más tranquila sin un montón de adolescentes rondando todo el tiempo. Echo de menos tenerlos en casa, aunque estos días es más fácil concentrarse en leer un libro o hacer el trabajo.

2021 ha sido un año de grandes transiciones para mí, pero no ha cambiado la razón por la que amo el trabajo que hago. Ahora que está a punto de terminar, quería sentarme a escribir sobre cuatro cosas que tengo en mente de cara a 2022: los últimos avances hacia el fin de la pandemia del COVID-19, por qué la disminución de la confianza en las instituciones podría ser el mayor obstáculo que se interpone en nuestro camino, lo que la conversación sobre el clima puede enseñarnos sobre cómo progresar, y cómo la rápida digitalización provocada por la pandemia dará forma a nuestro futuro.

En mi anterior post de fin de año, escribí que creía que podríamos mirar atrás y decir que 2021 fue una mejora respecto a 2020. Aunque creo que eso es cierto en algunos aspectos -millones de personas se han vacunado contra el COVID-19, y el mundo está algo más cerca de la normalidad- la mejora no ha sido tan dramática como esperaba. En 2021 murieron más personas por COVID que en 2020. Si eres uno de los millones de personas que han perdido a un ser querido por el virus en los últimos doce meses, seguro que no crees que este año haya sido mejor que el anterior.

Debido a la variante Delta y a los retos que plantea la aceptación de la vacuna, no estamos tan cerca del final de la pandemia como esperaba a estas alturas. No preveía que apareciera una variante tan altamente transmisible, y subestimé lo difícil que sería convencer a la gente de que se vacunara y siguiera usando mascarillas.

Sin embargo, tengo la esperanza de que el final esté a la vista. Puede que sea una tontería hacer otra predicción, pero creo que la fase aguda de la pandemia llegará a su fin en algún momento de 2022.

No hay duda de que la variante Omicron es preocupante. Los investigadores -incluida una red llamada GIISER que cuenta con el apoyo de nuestra fundación- están trabajando urgentemente para saber más sobre ella, y pronto tendremos mucha más información (como la eficacia de las vacunas o la infección previa para protegerte contra ella). Pero esto es lo que sabemos: el mundo está mejor preparado para hacer frente a las variantes potencialmente malas que en cualquier otro momento de la pandemia hasta ahora. Hemos detectado esta variante antes de lo que descubrimos en Delta porque Sudáfrica ha invertido mucho en capacidades de secuenciación genómica, y estamos en una posición mucho mejor para crear vacunas actualizadas si son necesarias.

Es preocupante cada vez que surge una nueva variante preocupante, pero todavía tengo la esperanza de que, en algún momento del próximo año, el COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica en la mayoría de los lugares. Aunque actualmente es unas 10 veces más letal que la gripe, las vacunas y los antivirales podrían reducir esa cifra a la mitad o más. Las comunidades seguirán viendo brotes ocasionales, pero habrá nuevos fármacos que podrán ocuparse de la mayoría de los casos y los hospitales podrán ocuparse del resto. Su nivel de riesgo individual será lo suficientemente bajo como para no tener que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. No será primordial a la hora de decidir si trabajas desde la oficina o dejas que tus hijos vayan a su partido de fútbol o vean una película en el cine. Dentro de un par de años, mi esperanza es que la única vez que tengas que pensar realmente en el virus sea cuando te pongas el COVID conjunto y la vacuna de la gripe cada otoño.

Ahora que empezamos a acercarnos al final de esta pandemia, he pasado mucho tiempo pensando en lo que salió bien y en lo que salió mal en los últimos dos años. Podemos aprender importantes lecciones de la respuesta mundial a la COVID-19 que nos harán estar mejor preparados la próxima vez.

Aunque la pandemia se ha prolongado más de lo previsto, muchas cosas han ido bien. Para empezar, los progresos que hemos hecho en materia de vacunas son notables. El mundo nunca ha fabricado y distribuido una vacuna para una enfermedad con tanta rapidez como lo hizo para la COVID-19. El hecho de que tuviéramos una -y no digamos varias- vacunas durante el primer año de la pandemia es milagroso. Ese éxito es un tributo a la cantidad de candidatos que el mundo tenía en preparación. El desarrollo de las vacunas depende de un poco de suerte, y nos hemos arriesgado probando muchos enfoques diferentes.

Creo que las vacunas de ARNm acabarán siendo el avance más importante de la pandemia. Demostrar que el ARNm funciona como plataforma de vacunas ha sido un gran cambio, no sólo para esta pandemia, sino también para la siguiente. Ahora que el ARNm está bien establecido, podremos desarrollar vacunas seguras y eficaces con gran rapidez en el futuro.

También hemos aprendido mucho sobre las intervenciones no farmacéuticas (o NPI, por sus siglas en inglés) que servirán de base para la respuesta a la enfermedad en el futuro. Las NPI incluyen cosas como los mandatos de máscara, los procedimientos de cuarentena y las restricciones de viaje. Los dos últimos años nos han dado la oportunidad de ver la eficacia de diferentes estrategias contra una enfermedad respiratoria como el COVID. La próxima vez, el mundo estará preparado para desplegar herramientas baratas y fáciles como las máscaras mucho más rápido, y los gobiernos tendrán una mayor comprensión de cuándo y cómo desplegar estrategias más gravosas como los cierres.

Aunque detener una pandemia es algo que en última instancia corresponde a los sistemas y a los gobiernos, los dos últimos años nos han demostrado que los individuos pueden tener un impacto real. Hemos visto a personas increíbles de todo el mundo realizar una labor heroica para proteger a sus comunidades: desde profesores que se tomaron el tiempo de dejar el material de clase en la puerta de sus alumnos hasta trabajadores sanitarios que fueron casa por casa para asegurarse de que todo el mundo tuviera la oportunidad de vacunarse. Escribí otro artículo en el que se describen varios de estos héroes del continente africano. Puede leer sobre ellos aquí.

Bill Gates fue una de las personalidades que más se preocupó por informar sobre la pandemia de coronavirus y de combatirla a través de su fundación (Captura YouTube) Bill Gates fue una de las personalidades que más se preocupó por informar sobre la pandemia de coronavirus y de combatirla a través de su fundación (Captura YouTube)

Un área que ha sido una bolsa mixta es la terapéutica. Hasta el último par de meses, me decepcionaba la falta de progreso en el frente del tratamiento. El remdesivir es caro y no tuvo un efecto tan grande. La dexametasona es más barata y ayudó un poco, pero no lo suficiente como para hacer una gran mella en la detención temprana de la enfermedad. Los anticuerpos monoclonales -sobre los que fui bastante optimista en un momento dado- eran demasiado complicados desde el punto de vista logístico para salir y salvar a tanta gente en las primeras fases de la pandemia, y no eran muy eficaces contra las variantes.

La razón por la que ahora me siento mucho mejor con respecto a la terapéutica es la reciente noticia sobre dos nuevos medicamentos antivirales. Se trata de la terapéutica que necesitábamos en 2020. Uno de ellos -un fármaco llamado molnupiravir de Merck– acaba de recibir el sello de aprobación de la FDA para personas de alto riesgo la semana pasada. Reduce significativamente las probabilidades de ser hospitalizado o de morir a causa del COVID-19 (aunque no tanto como esperábamos inicialmente), es relativamente barato de fabricar y es un medicamento oral fácil de distribuir.

A principios de este año, antes de que supiéramos que el medicamento funcionaba, la fundación apoyó un esfuerzo para racionalizar el proceso de producción de molnupiravir con el fin de reducir los costes. Merck está permitiendo que los fabricantes de genéricos hagan esta formulación simplificada, lo que hará que el medicamento sea accesible para mucha más gente. Además, recientemente hemos destinado 120 millones de dólares a garantizar que el medicamento esté disponible en los países de renta baja, donde salvará muchas vidas. Ojalá hubiera llegado antes.

El área que considero más decepcionante es la desigualdad en la asignación de vacunas. Es algo sobre lo que he escrito extensamente y sobre lo que voy a seguir hablando cada vez que pueda, porque no tenía que ser así. El mundo ha hecho un trabajo extraordinario fabricando y distribuyendo miles de millones de dosis de vacunas, pero el hecho de que tan pocas personas de alto riesgo en los países de bajos ingresos las hayan recibido es inaceptable. No tiene sentido que tantas personas de bajo riesgo se hayan vacunado antes de llegar a todas las personas mayores o con una enfermedad subyacente. De cara al futuro, tenemos que cambiar la forma en que el mundo asigna las dosis y encontrar la manera de aumentar la fabricación aún más rápido, incluso mediante la ampliación de la capacidad mundial de fabricación de vacunas y ayudando a más países a desarrollar, fabricar y aprobar las vacunas por sí mismos.

El otro ámbito en el que hay un enorme margen de mejora es en la búsqueda de formas de combatir la desinformación. Como he mencionado, pensaba que la demanda de vacunas sería mucho mayor de lo que ha sido en lugares como Estados Unidos. Está claro que la desinformación (incluidas las teorías conspirativas que desgraciadamente me involucran a mí) está teniendo un impacto sustancial en la disposición de la gente a vacunarse. Esto forma parte de una tendencia más amplia hacia la desconfianza en las instituciones, y es uno de los temas que más me preocupan de cara a 2022.

Últimamente mucha gente me pregunta si sigo siendo optimista sobre el futuro. Aunque la respuesta es sí, ser optimista no significa ignorar los problemas. Me preocupa profundamente un reto en particular.

La pandemia ha sido una enorme prueba de gobierno. Cuando la pandemia llegue finalmente a su fin, será un tributo al poder de la cooperación y la innovación mundiales. Al mismo tiempo, esta época nos ha mostrado cómo la disminución de la confianza en las instituciones públicas está creando problemas tangibles y complicando nuestros esfuerzos para responder a los desafíos. Basándome en lo que he visto en los últimos dos años, estoy más preocupado que nunca por la capacidad de los gobiernos para conseguir grandes cosas .

Necesitamos que los gobiernos actúen si queremos avanzar en retos como evitar un desastre climático o prevenir la próxima pandemia. Pero la disminución de la confianza dificulta su eficacia . Si tu gente no confía en ti, no va a apoyar nuevas iniciativas importantes. Y cuando surge una crisis importante, es menos probable que sigan las directrices necesarias para capear el temporal.

Esta disminución de la confianza está ocurriendo en todo el mundo. El Índice de Confianza de Edelman de 2021 muestra descensos preocupantes en todo el mundo. En parte es comprensible: cada vez que se produce una crisis realmente grande, como una pandemia, la gente busca a alguien a quien culpar. Los gobiernos son un objetivo obvio.

Pero esta tendencia hacia una menor confianza en el gobierno no comenzó en 2020. La pandemia sólo hizo más evidente lo que ya venía sucediendo.

Entonces, ¿de quién o qué es la culpa? Está claro que el aumento de la polarización es un factor importante. Esto es especialmente evidente aquí en Estados Unidos, aunque no estamos solos. Los estadounidenses están cada vez más divididos y más arraigados en sus creencias políticas. La brecha entre la izquierda y la derecha se está convirtiendo en un abismo cada vez más difícil de salvar.

Hay muchas razones para esta creciente división, incluyendo un ciclo de noticias de 24 horas, un clima político que premia la generación de titulares sobre el debate de fondo, y el aumento de los medios de comunicación social. Me interesa especialmente entender esto último, ya que es lo más tecnológico.

La comunicación digital tiene profundos beneficios en términos de ayudar a la gente a colaborar, mantenerse en contacto y compartir cosas con los demás. Pero las redes sociales han desempeñado un papel enorme en la difusión de información errónea que hace que la gente desconfíe de sus gobiernos. Los contenidos de las redes sociales se han personalizado tanto que uno no ve la información objetiva si no se ajusta a su perfil.

Creo que los gobiernos deben regular para qué se pueden y no se pueden utilizar las redes sociales. En Estados Unidos, este tema ha suscitado muchas dudas sobre la libertad de expresión. Pero la realidad es que nuestro gobierno ya tiene todo tipo de normas en torno a la comunicación.

No se puede calumniar a alguien o engañarle con su dinero prometiendo algo que no se cumple. Los programas de televisión de la red no pueden mostrar escenas de sexo explícito o utilizar cierto lenguaje profano antes de las 10 de la noche en caso de que haya niños mirando. Estas normas existen para proteger a la gente. Entonces, ¿por qué no podría nuestro gobierno crear nuevas normas para protegerlas de los daños más tangibles creados por los medios sociales? No sería fácil hacerlas cumplir, y necesitaríamos un debate público sobre dónde deberían estar exactamente los límites, pero es factible y realmente importante hacerlo. No debería permitirse que un vídeo que afirme falsamente que la vacuna COVID-19 provoca infertilidad se difunda ampliamente bajo el pretexto de ser una noticia.

A medida que la gente se polariza más en ambos lados del pasillo, los políticos se ven incentivados a adoptar posiciones cada vez más extremas . En el pasado, si no te gustaba el funcionamiento de una agencia gubernamental, te presentabas con una plataforma para arreglarla. Hoy en día, vemos que cada vez más personas son elegidas con la promesa de abandonar las instituciones y las normas sin más.

Cuando los líderes de tu gobierno son los que te dicen que no confíes en el gobierno, ¿a quién se supone que debes creer? Esto crea un efecto compuesto en el que la gente pierde la confianza en el gobierno, elige a políticos que comparten su desconfianza y luego se desilusiona aún más cuando sus líderes les dicen lo malas que son las instituciones que ahora dirigen.

Aquí es donde suelo exponer mis ideas para solucionar el problema. La verdad es que no tengo las respuestas. Pienso seguir buscando y leyendo las ideas de los demás, especialmente de los jóvenes. Tengo la esperanza de que las generaciones que han crecido en la red tengan nuevas ideas sobre cómo abordar un problema tan arraigado en Internet.

Este problema requiere algo más que la innovación para solucionarlo, aunque hay algunas medidas que podemos tomar (especialmente en torno a la gobernanza electrónica y la puesta a disposición del público de los datos) para lograr modestas mejoras. Las grandes ideas científicas se publican y prueban de muchas maneras. En el caso de las grandes ideas políticas, las vías no están tan claras. Los grupos de reflexión y los académicos pueden apuntar en la dirección correcta, pero al fin y al cabo -al menos en una democracia- me parece que hay que elegir a los líderes adecuados y darles el espacio necesario para probar nuevas ideas.

Hay una frase que nos gusta utilizar en la fundación: el progreso es posible, pero no inevitable . El cambio se produce porque grupos de personas se reúnen y deciden mejorar las cosas. Puede que no se produzca tan rápido como uno quiere o necesita. Pero si hay suficientes personas inteligentes, reflexivas y apasionadas que lo impulsan, el progreso acabará llegando.

Esto me lo recordaron en la reciente conferencia sobre el clima COP26 celebrada en Glasgow (Escocia). La conversación sobre el clima se señala a menudo como un área obstaculizada por el desacuerdo. En el pasado, se debatía mucho sobre si teníamos todas las herramientas necesarias para resolver este problema. Ahora, hay mucho más acuerdo en que tenemos parte de lo que necesitamos, pero no todo, y que tenemos que dar prioridad a cerrar esa brecha si queremos evitar un desastre climático.

Me sorprendió el entusiasmo y la intensa participación en Glasgow, especialmente en comparación con la última gran conferencia de la COP en 2015. Por todas partes se veían líderes de todo el mundo -incluidos muchos funcionarios y directores ejecutivos- deseosos de asumir compromisos reales.

El mayor cambio que observé en comparación con 2015 fue el enfoque en la innovación. Ahora se entiende que la innovación debe estar en la vanguardia de cualquier plan para llegar a las emisiones cero en 2050. El sector privado está desempeñando un papel fundamental y necesario junto con los gobiernos y las organizaciones sin ánimo de lucro. Fue alentador escuchar a los líderes de varias industrias que necesitan formar parte de la transición -incluyendo el transporte marítimo, la minería y los servicios financieros- hablar de sus planes prácticos para descarbonizar y apoyar la innovación.

Bill Gates escucha durante el evento «Acelerar la innovación y el despliegue de tecnologías limpias» durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia (Reuters) Bill Gates escucha durante el evento «Acelerar la innovación y el despliegue de tecnologías limpias» durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia (Reuters)

Pasé mucho tiempo en la conferencia hablando con la gente sobre cómo las nuevas tecnologías verdes tienen que ser lo suficientemente asequibles para que todo el mundo las utilice. Si queremos ampliar las innovaciones que nos lleven a cero, tenemos que reducir la diferencia de costes entre las cosas que emiten gases de efecto invernadero y las que no. Yo llamo a esta diferencia la “prima verde”, y abordarla debe ser una parte esencial de cualquier plan climático.

También me ha entusiasmado ver que se presta tanta atención a la adaptación. Perderemos la lucha global contra la pobreza si no ayudamos a los más pobres del mundo a adaptarse al cambio climático, especialmente a los agricultores de subsistencia que dependen de los alimentos que cultivan para alimentar a sus familias y son los que más riesgo corren. Incluso si el mundo alcanza su objetivo de cero emisiones netas para 2050, seguiremos experimentando un calentamiento significativo. Esto creará enormes problemas para los habitantes de los países de renta baja y media, a menos que tomemos medidas ahora para ayudarles, como el desarrollo de nuevos cultivos más productivos y capaces de soportar los cambios climáticos.

En resumen, esta conferencia dejó claro que el mundo está comprometido y está progresando. El resultado fue una serie de importantes medidas concretas, como nuevos compromisos de inversión en tecnologías limpias, promesas de reducir las emisiones de metano y acabar con la deforestación para el final de la década, y la creación de una coalición que ayudará a los agricultores a adaptarse.

Nada de esto ha ocurrido por casualidad. Las mejoras conseguidas en los últimos años son un testimonio de los activistas, los funcionarios electos, los líderes empresariales, los filántropos y los ciudadanos comprometidos que luchan para que el cambio climático ocupe un lugar destacado en la agenda mundial. Aún nos queda mucho trabajo por hacer -incluso si se cumplen todos los compromisos asumidos en la COP, todavía no alcanzaremos nuestro objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados- y espero que el mundo se base en los progresos realizados en Glasgow. Pero soy optimista y creo que tenemos el impulso necesario para evitar un desastre climático.

Incluso después de que esta pandemia termine, está claro que gran parte de la digitalización que provocó ha llegado para quedarse. En los dos últimos años se han producido saltos monumentales en el uso de la tecnología, acelerando cambios que, de otro modo, habrían tardado años, si no una década, o más. Hemos asistido a la adopción rápida y generalizada de servicios que ya existían, como hacer la compra por Internet o celebrar reuniones por videochat. Y hemos asistido a la creación de nuevas innovaciones que, en mi opinión, sólo representan la punta del iceberg de lo que está por venir en los próximos años.

La digitalización ha llegado para quedarse, pero las tecnologías que utilizamos seguirán mejorando con el tiempo. Sólo estamos al principio de cómo el software permitirá la innovación. Cuanto más utilicemos las herramientas digitales, más información recibiremos sobre cómo mejorarlas. Habrá que esperar al menos una década para comprender el alcance total del impacto de la pandemia en la digitalización, pero predigo que veremos grandes cambios en tres áreas.

El primero y quizás el más significativo es el trabajo de oficina. La pandemia ha revolucionado la forma en que las empresas conciben la productividad y la presencia en el lugar de trabajo. Los límites entre las áreas de trabajo que antes eran discretas -tormentas de ideas, reuniones de equipo, conversaciones casuales en el pasillo- se están derrumbando. Estamos empezando a ver cómo evolucionan estructuras que creíamos esenciales para la cultura de la oficina, y esos cambios no harán más que intensificarse en los próximos años, a medida que las empresas y los empleados se asienten en nuevas formas permanentes de trabajar.

Estoy muy entusiasmado con el potencial de experimentación. Las expectativas en torno a la productividad han cambiado. Veo muchas oportunidades para replantear las cosas y descubrir lo que funciona y lo que no.

Por ejemplo, se ha debatido mucho sobre si las empresas deben permanecer completamente a distancia, planificar un regreso completo a la oficina o encontrar algún compromiso entre ambos. Aunque la mayoría de las empresas probablemente opten por el enfoque híbrido, existe una gran flexibilidad en torno a cómo podría ser exactamente ese enfoque. ¿Qué pasa si sus empleados establecen su propio horario? ¿Pide a los empleados que trabajen desde la oficina los lunes y los viernes, o les pide que trabajen a distancia esos días sabiendo que el tráfico puede ser peor durante el fin de semana?

No veo ninguna razón por la que las empresas deban tomar decisiones firmes de inmediato. Cuando la pandemia termine y las cosas empiecen a ser más normales, es un buen momento para adoptar un enfoque de pruebas A/B para el trabajo a distancia. Tal vez se haga que un equipo pruebe una configuración mientras otro equipo prueba otra, de modo que se puedan comparar los resultados y encontrar el equilibrio adecuado para todos.

(Vale la pena repetir que estoy hablando de trabajos de oficina. La pandemia alteró el trabajo en prácticamente todos los sectores. Hay enormes sectores de la economía en los que las cosas no cambiarán tanto o lo harán de forma diferente a lo que estoy describiendo aquí).

También me interesa mucho cómo la tecnología puede crear más espontaneidad con el trabajo a distancia en el futuro.

Esto es lo que más se pierde cuando no se está en la oficina. Digamos que solías trabajar en un espacio abierto con otras seis personas. Podías levantar la vista en cualquier momento y ver lo que estaban haciendo. Podías saber si les apetecía hablar, darte consejos o simplemente tomarse un descanso para charlar de cosas que no fueran de trabajo. Ese tipo de interacción espontánea dejó de existir cuando muchos de nosotros empezamos a trabajar desde casa: no vas a tener exactamente una conversación no planificada con un colega sobre tu última reunión en el salón de tu casa. Pero hay muchas innovaciones en marcha para replicar esa experiencia en casa.

Si tuvieras una segunda pantalla muy barata y un lugar físico donde colocarla, podrías tener una transmisión de los seis que estáis sentados en vuestras oficinas en casa trabajando. Podrías mirar la pantalla para ver lo que todo el mundo está haciendo (excepto cuando alguien quiere privacidad y apaga la cámara). Cuando alguien parece estar libre para hablar, puedes hacer clic en su vídeo, ampliarlo y empezar a charlar. Esto no es radicalmente diferente de cómo funcionan las herramientas de colaboración hoy en día, y es algo que tenemos el ancho de banda y la potencia del software para hacerlo ahora.

Creo que pronto empezaremos a ver un cambio aún mayor. La gente no debería asumir que la calidad del software que permite tener experiencias virtuales seguirá siendo la misma. La aceleración de la innovación acaba de empezar.

En los próximos dos o tres años, predigo que la mayoría de las reuniones virtuales pasarán de las cuadrículas de imágenes de cámaras en 2D -que yo llamo el modelo de Hollywood Squares, aunque sé que probablemente eso me remonte al metaverso, un espacio en 3D con avatares digitales. Tanto Facebook como Microsoft desvelaron recientemente sus visiones al respecto, lo que dio a la mayoría de la gente su primera visión de cómo será.

La idea es que, con el tiempo, utilices tu avatar para reunirte con la gente en un espacio virtual que reproduzca la sensación de estar en una habitación real con ellos. Para ello, necesitarás unas gafas de RV y unos guantes de captura de movimiento para capturar con precisión tus expresiones, tu lenguaje corporal y la calidad de tu voz. La mayoría de la gente aún no tiene estas herramientas, lo que ralentizará un poco la adopción. (Una de las cosas que permitió el rápido cambio a las reuniones por vídeo fue el hecho de que mucha gente ya tenía ordenadores o teléfonos con cámara). Microsoft tiene previsto lanzar una versión provisional el año que viene, que utiliza tu cámara web para animar un avatar que se usa en la actual configuración 2D.

Hay un montón de empresas que trabajan en avatares 3D, y hace poco tuve la oportunidad de probar algunos de sus prototipos. Me impresionó mucho lo que vi. Una de las mayores mejoras con respecto a lo que usamos ahora es el uso de audio espacial, en el que el discurso suena como si realmente viniera de la dirección de la persona que habla. Uno no se da cuenta de lo inusual que es que el audio de las reuniones sólo provenga del altavoz del ordenador hasta que prueba otra cosa. Todavía queda trabajo por hacer, pero nos estamos acercando a un umbral en el que la tecnología empieza a replicar realmente la experiencia de estar juntos en la oficina.

El segundo ámbito en el que veremos los efectos duraderos de la digitalización es la educación. A diferencia de las oficinas, las escuelas volverán a impartir clases sólo en persona, salvo quizá algunas opciones limitadas a distancia para los estudiantes de secundaria de más edad. Sin embargo, lo que cambiará es la forma de utilizar las herramientas digitales para mejorar el modo de aprendizaje de los niños.

La capacidad de las nuevas herramientas educativas digitales para transformar el aula depende, por supuesto, de que los niños tengan acceso a la tecnología en casa. La brecha de acceso se ha reducido desde el comienzo de la pandemia y seguirá reduciéndose, pero muchos niños todavía no tienen un ordenador decente o un Internet fiable y rápido en casa. Encontrar formas de ampliar el acceso es tan importante como el desarrollo de nuevas innovaciones.

La pandemia aceleró el desarrollo de planes de estudio dinámicos, ya que un mayor número de profesores tuvo que recurrir a las herramientas digitales para dar tareas a los alumnos durante los periodos en que las escuelas estaban cerradas. Estamos empezando a ver que los planes de estudio responden mejor a medida que aumenta la demanda, y sólo se adaptarán más a las necesidades individuales de alumnos y profesores en los próximos años. La intención es que estas nuevas herramientas complementen el aprendizaje en el aula en lugar de sustituirlo. (Si hay algo que los dos últimos años han dejado claro es que muchos niños -especialmente los más jóvenes- no se sienten bien sentados frente a una pantalla haciendo trabajos de clase todo el día).

Si eres estudiante, podrás recibir información del programa mientras haces tus deberes en línea. El contenido será más interactivo y personalizado para ti, lo que te ayudará a centrarte en las áreas en las que necesites un poco más de ayuda, a la vez que aumentará tu confianza al darte problemas que te resulten más cómodos de resolver.

Si eres profesor, podrás conocer mejor el rendimiento de tus alumnos. Un simple clic en un botón te mostrará que el alumno X podría necesitar más ayuda en un tipo de pregunta concreto, mientras que te dirá que el alumno Y está preparado para afrontar una tarea de lectura más avanzada.

La Fundación lleva años trabajando en nuevas e innovadoras herramientas como ésta, y ha sido estupendo ver los grandes progresos realizados en los dos últimos años en respuesta a la pandemia.

Algunos de los mayores avances se han producido en los planes de estudio de matemáticas. Muchos niños tienen la imagen de que no se les dan bien las matemáticas. Se esfuerzan por resolver problemas que quizás son demasiado difíciles para su nivel actual, y nunca se ponen al día cuando las clases son más avanzadas. Es un gran problema que, soy optimista, podemos resolver con la tecnología.

La fundación está trabajando con socios en nuevos planes de estudio que ayudan a los niños a confiar en sus habilidades matemáticas. Estoy tan entusiasmado con este trabajo -y tengo tanto que decir al respecto- que escribí un post aparte en el que detallaba algunos de los ejemplos más prometedores. Puedes leerlo aquí.

El último ámbito en el que la digitalización ha llegado para quedarse es el de la atención sanitaria. La telesalud no es nueva, pero su popularidad durante la pandemia sí lo fue. En los últimos dos años, hemos visto que cada vez más personas optan por las citas virtuales en lugar de la atención en persona. Las tecnologías que facilitan estas citas ya están mejorando mucho, y espero que haya grandes mejoras con el tiempo.

Aunque algunos campos de la medicina han vuelto a las visitas en persona, un área que predigo que cambiará para siempre es la salud mental. Las citas virtuales tienen tantas ventajas que creo que el nuevo modelo ha llegado para quedarse.

Ver a su terapeuta consume mucho menos tiempo y es más fácil de encajar en su día cuando sólo tiene que encender su ordenador portátil . Las sesiones pueden ser tan largas o tan cortas como sea necesario: una sesión de 15 minutos puede parecer que no vale la pena si tienes que ir a la consulta del médico, pero tiene mucho más sentido desde casa. Además, muchas personas se sienten más cómodas en sus propios espacios que en un entorno clínico.

Otros tipos de visitas al médico podrían ser más flexibles a medida que surjan nuevas herramientas. En la actualidad, cuando llega el momento de su examen físico anual, probablemente tenga que ir a la consulta de su médico para que le tome las constantes vitales y le saque sangre. ¿Pero qué pasaría si tuviera un dispositivo en casa que su médico pudiera controlar a distancia para medir su presión arterial? ¿Y si pudiera consultar los datos recogidos por su reloj inteligente para ver cómo duerme y cuál es su ritmo cardíaco activo? ¿Y si pudiera hacerse un análisis de sangre en un lugar cómodo de su barrio -quizás en su farmacia local- que enviara los resultados directamente a su médico? ¿Y si pudieras seguir viendo a un médico de cabecera que te gusta aunque te mudaras a otro estado?

Todas estas son posibilidades reales en el futuro, y tengo curiosidad por ver cómo transforman la atención sanitaria. Más allá de los límites de la tecnología y la privacidad, también hay obstáculos normativos que tenemos que resolver antes de que la atención sanitaria digital se convierta en una verdadera corriente. Algunos estados todavía dificultan la consulta virtual de los pacientes en otro estado debido a la forma en que funciona actualmente la concesión de licencias.

Por increíble que parezca, sólo estamos empezando a ver cómo la digitalización va a cambiar nuestras vidas. Hay mucho potencial para que la tecnología cree más flexibilidad y opciones para las personas. Dudo en sugerir que algo de la pandemia de COVID-19 haya sido positivo. Pero cuando miremos atrás a este periodo, sospecho que la historia lo verá como una época de terrible devastación y pérdida que también provocó muchos cambios masivos para mejor.

Mi trabajo siempre ha estado impulsado por una idea sencilla: el mundo puede mejorar. Un gran revés como la pandemia hace más difícil creer que el progreso es posible. Sin embargo, sigo siendo optimista sobre nuestra capacidad para construir un mundo en el que todos tengan la oportunidad de vivir una vida sana y productiva.

Pero esa capacidad depende de que podamos detener la próxima pandemia. No podemos permitirnos repetir el sufrimiento de los dos últimos años . El mundo tuvo la oportunidad de invertir en las herramientas y sistemas que podrían haber evitado la pandemia de COVID-19, y no la aprovechamos. Ahora es el momento de aprender de nuestros errores y tomar medidas para evitar que esta terrible experiencia se repita.

La buena noticia es que ya no es necesario convencer al mundo de que detener una pandemia es importante. Tengo la esperanza de que veamos un amplio apoyo a los esfuerzos de preparación para la pandemia, y pienso dedicar mucho tiempo a defenderlos. Esto es lo más grande e importante en lo que voy a trabajar en 2022. Actualmente estoy escribiendo un libro que saldrá en algún momento del año que viene, en el que expongo mi plan para asegurarme de que la COVID-19 sea la última pandemia.

Creo que en 2022 también habrá muchas otras razones para el optimismo, especialmente en el frente de la innovación. Espero que se produzcan muchos avances a medida que la I+D que quedó en suspenso a causa de la pandemia cobre fuerza.

Una de las cosas que más me entusiasma es el seguimiento de los ensayos clínicos de un nuevo y prometedor preventivo del VIH llamado islatravir. Hoy en día, puedes reducir el riesgo de infectarte tomando una píldora cada día o lo que se llama “profilaxis a demanda”. Aunque ambas opciones actuales proporcionan una protección estupenda, la primera depende de la capacidad de tomarla regularmente, y la segunda requiere una planificación previa.

El islatravir es una píldora que se toma sólo una vez al mes. Los primeros resultados de los ensayos de fase II se dieron a conocer este verano, y de momento son magníficos. Estoy deseando ver más el año que viene, así como seguir el progreso de los ensayos de fase III. Nuestra fundación ayudó a financiar un ensayo de fase III del fármaco en África, que comenzó a principios de 2021 y estudiará la eficacia del fármaco en mujeres jóvenes durante los próximos años.

Otra área a la que hay que prestar atención en 2022 es el diagnóstico del Alzheimer. Recientemente se han hecho grandes progresos en este ámbito, y hay bastantes posibilidades de que el primer análisis de sangre asequible y accesible para el Alzheimer se apruebe el año que viene. Aunque todavía no supondrá un cambio en la situación de los enfermos -que actualmente no tienen cura, ni siquiera una forma de ralentizarla-, esta prueba acelerará el progreso en la búsqueda de un avance en el tratamiento.

También estoy deseando que continúe el trabajo de Breakthrough Energy Ventures, Catalyst and Fellows para que las innovaciones en materia de energía limpia estén más disponibles y sean más asequibles para todos. Están posibilitando avances en una amplia gama de áreas, muchas de las cuales aún están a años de distancia. Un área en la que podríamos ver pronto un progreso real es la de hacer más asequibles los combustibles verdes de hidrógeno. Esto supondría un gran paso adelante, ya que los combustibles de hidrógeno permitirían el almacenamiento de energía de larga duración y podrían utilizarse para hacer funcionar cosas como grandes aviones y procesos industriales.

Nunca he sido una persona de grandes propósitos de Año Nuevo. No tengo ningún objetivo específico en mente para 2022 (aunque supongo que aún tengo un par de semanas más para pensar en uno). Pero lo que sí espero es que el próximo año sea mucho más asentado que este.

Los seres humanos son naturalmente resistentes al cambio. Ya sea por la enorme agitación mundial de los dos últimos años o por las transiciones más cercanas a casa, nunca es fácil adaptarse a nuevas formas de vida.

Creo que 2022 será un año en el que muchos de nosotros nos asentemos finalmente en una nueva normalidad post-pandémica. Para mí, eso significará ir a la oficina un poco más a medida que los casos de COVID vayan disminuyendo. Quiero encontrar un nuevo ritmo en casa ahora que mis tres hijos se han mudado y mi día no está tan estructurado en torno a encontrar tiempo para pasar con ellos. Estoy deseando pasar más tiempo relacionándome con la gente a través de mi blog y otros canales. Me gustaría mantener mi costumbre de la época de COVID de ver muchos vídeos educativos en YouTube y en servicios de suscripción como Wondrium, porque son una forma estupenda de aprender sobre temas poco conocidos. (Ahora sé más de lo que esperaba sobre la fabricación de vidrio, la observación de aves y la historia de Samoa Americana).

Espero que tú y tus seres queridos también encontréis la manera de crear nuevas rutinas. No hay duda de que la pandemia creará cambios enormes y duraderos que tardarán años en comprenderse por completo, lo que puede dar miedo. Uno de mis autores favoritos, Yuval Noah Harari, escribió una vez que “la gente suele tener miedo al cambio porque teme lo desconocido. Pero la mayor constante de la historia es que todo cambia”.

El mundo se ha adaptado antes a las grandes perturbaciones, y lo volveremos a hacer. Mientras tanto, les deseo unas felices fiestas.

Bill Gates.

