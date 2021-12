La Paz: Camión impacta contra una vivienda

El chofer se encuentra ileso y se descartó daños personales.

Fuente: Red Uno

La madrugada de este vienes en la zona de Pampahasi de la ciudad de La Paz, un camión impactó contra una vivienda dejando daños materiales de consideración.

“Cuando estaba subiendo esta subida y justamente aparece un taxi de la esquina y se para y me ha trancado, yo le dije que avanzara y no avanzó. Yo he parado ahí y ha flaqueado mi caja entonces he frenado y en vano porque (el vehículo) se ha recorrido y justamente he chocado a un poste”, señaló el chofer del camión.