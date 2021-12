La Paz: Un joyero fue pildoreado en su negocio de la zona Garita de Lima le sustrajeron todas sus pertenencias

Fue un “vaso de cerveza”, que recibió un joyero y terminó pildoreado en su propio negocio ubicado en la zona Garita de Lima, de La Paz, un hombre y dos mujeres ingresaron a la joyería y le propusieron un acuerdo, nunca pensó que el propósito era robarle todas sus pertenencias.

Fuente: Red Uno

Según las investigaciones las tres personas ingresaron a la joyería queriéndole vender un anillo de oro, el propietario del negocio conversó con ellos, le invitaron un vaso de cerveza y terminó pildoreado.

“Toma pues me dijeron, yo le dije no me estoy sirviendo y me invitaron en un vaso, del bolsillo sacaron el vaso, me dieron la cuarta parte, tomé y me quedé dormido”, manifestó el Joyero.