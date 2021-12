La última plataforma de hielo restante del glaciar del ‘Día del Juicio Final’ podría colapsar en 5 años y aumentar significativamente el nivel del mar

El glaciar Thwaites llega a alcanzar un ancho de 120 kilómetros y se sitúa en la parte oeste de la Antártida.

Fuente: ActualidadRT La plataforma de hielo que sirve de protección para mantener alejado del mar al glaciar más grande del mundo podría desaparecer en los próximos cinco años, advirtió un grupo de expertos internacionales en la reunión de la Unión Geofísica Estadounidense (AGU), celebrada en la ciudad de Nueva Orleans. El glaciar Thwaites llega a alcanzar un ancho de 120 kilómetros y se sitúa en la parte oeste de la Antártida.



En un estudio dirigido por la glacióloga Erinn C. Pettit de la Universidad Estatal de Oregón (EE.UU.), realizado entre 2016 y 2021, se determinó que el derrumbe total de la plataforma que sostiene al ‘glaciar del Día del Juicio Final’ podría contribuir al aumento del nivel del mar en la región hasta en un 25 %, es decir unos 65 centímetros, debido a que el hielo de esta región fluirá tres veces más rápido hacia el océano, por lo que podría desestabilizar a otros glaciares antárticos.

De acuerdo con Ted Scambos, científico del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales en Boulder (Colorado, EE.UU.), el actual derretimiento de este glaciar contribuye hasta en un 4% al aumento global del nivel del mar.

Por este motivo se considera importante realizar experimentaciones ‘in situ’, con el fin de estudiar intensivamente el comportamiento de este glaciar y predecir su futuro a corto plazo.

The ice shelf holding back Antarctica’s Thwaites glacier, riven by newly detected fissures on its surface and underside, is likely to break apart in the next 5 years or so, scientists reported yesterday at a meeting of the American Geophysical Union. https://t.co/w1y1ySYB6j pic.twitter.com/S5jwCqDTf8 — Kees van der Leun (@Sustainable2050) December 15, 2021

Entre las causas que originan este fenómeno está el calentamiento del agua del mar de Amundsen, el cual circula bajo la plataforma de hielo, provocando su eventual derretimiento, convirtiendo en un objeto flotante el cuerpo principal del glaciar, provocando desprendimientos de las partes al mar.

En el año 2018 un grupo de científicos estadounidenses y británicos inició el estudio del océano y sus sedimentos marinos con el propósito de medir las corrientes que fluyen hacia el hielo profundo del glaciar para analizar las causas que originan el proceso de fracturamiento.