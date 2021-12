Los 12 libros que recomienda The Wall Street Journal para «comenzar un año nuevo inteligente»

El prestigioso medio estadunidense publicó una lista con títulos de abordajes novedosos que van desde la filosofía y la psicología hasta las neurociencias y la autoayuda

¿Qué leer en el verano? ¿Con qué libro terminar el 2021, con qué empezar el 2022? En estas épocas suele abrirse un portal en el tiempo para la lectura y siempre es importante tener recomendaciones. Siguiendo esa línea, The Wall Street Journal, el prestigioso medio estadunidense fundado en 1889, publicó una lista con títulos de abordajes novedosos que van desde la filosofía y la psicología hasta la neurociencia y la autoayuda.

“¿Empezar 2022 con ganas de renovación? Ya sea que se trate de una mejor manera de ordenar sus pensamientos, su dieta o su bandeja de entrada, estos libros, todos revisados en The Wall Street Journal el año pasado, tienen ideas para comenzar”. De eso se trata: de un nuevo comienzo, de un “comienzo inteligente”, de afrontar el año que se avecina —tan incierto como los anteriores— desde perspectivas originales.

Piénsalo otra vez, de Adam Grant

Publicado este año y traducido al español por Deusto, sello perteneciente al Grupo Planta, Piénsalo otra vez es un libro que se lo engloba dentro las siguientes temáticas: desarrollo personal, coaching, liderazgo, management, autoayuda e inteligencia emocional. El psicólogo estadounidense Adam Grant parte de un consejo: “habla como si tuvieras razón y escucha como si estuvieras equivocado”. El libro trabaja sobre la idea de evitar los preconceptos y empezar a desaprender.

La idea de inteligencia de Grant es singular. No se trata, dice, sólo de la habilidad de pensar y aprender, sino también —sobre todo en un mundo que cambia rápidamente como el actual— de repensar. Hay una comodidad en la convicción, en escuchar los argumentos que están alineados con nosotros, por eso la incomodidad y la duda adquieren un nuevo valor: sumar nuevas perspectivas. Al fin y al cabo, la vida se trata de eso.

Cháchara, de Ethan Kross

“Por qué es tan importante la voz en tu cabeza y cómo sacarle partido”, se lee en el subtítulo de este libro escrito por el neurocientífico y psicólogo experimental Ethan Kross, que acaba ser traducido al español por Fernando Borrajo para la editorial Paidós. En sus 264 páginas se revela “el poder oculto de nuestra voz interior” mostrando “cómo aprovecharla para combatir la ansiedad, mejorar la salud física y mental y profundizar en nuestras relaciones”.

En una sociedad de exhibición y exposición permanentes, Kross propone volver a la conversación que mantenemos con nosotros mismos. El término cháchara no es casual. Tiene dos significados. Uno: conversación animada e intrascendente sobre temas sin importancia. Dos: objeto de poco valor. Eso que transcurre en nuestras cabezas, dice el autor, es mucho más importante de lo que pensamos. Por eso escribió este libro.

Cuatro mil semanas, de Oliver Burkeman

El título completo es Cuatro mil semanas: gestión del tiempo para mortales. El autor es Oliver Burkeman y propone romper con la idea de que un día podremos “hacerlo todo” y convertirnos en los dueños de nuestro tiempo. Basándose en las ideas de filósofos, psicólogos y maestros espirituales antiguos y contemporáneos, este texto ofrece una guía entretenida y práctica para construir una vida con sentido, objetivos alcanzables y una apuesta por todo aquello que vale la pena.

“Un libro admirablemente honesto. Una revisión de la realidad muy necesaria sobre las suposiciones absurdas de nuestra cultura en torno al trabajo, la productividad y la vida con sentido”, escribió Mark Manson. “Este profundo (y a menudo hilarante) libro nos invita a replantear el culto hacia la eficiencia y reconfigurar nuestra vida en torno a lo que realmente importa”, dijo Daniel H. Pink.

Forgetting, de Scott A. Small

“Fascinante y útil. El distinguido investigador de la memoria explica por qué el olvido no solo es normal sino también beneficioso”, escribió Walter Isaacson, autor de varios bestsellers. Como director del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Columbia, Scott A. Small se centra principalmente en los pacientes que experimentan un olvido patológico y, en contraste con su sufrimiento, el olvido normal adquiere otro valor.

¿Qué significa olvidar? ¿Qué significa recordar? ¿Qué sentido tienen sus extremos? Las nuevas investigaciones en psicología, neurobiología, medicina e informática, sostiene el autor, dicen que olvidar no es un fracaso de nuestras mentes, ni siquiera es un error benigno, al contrario: es bueno y necesario para que nuestra mente funcione mejor. El olvido beneficia nuestras capacidades cognitivas y creativas y nuestro bienestar emocional, afirma.

The Scout Mindse, de Julia Galef

The Scout Mindset: Why Some People See Things Clearly and Others Don’t es el nuevo libro de Julia Galef que, pese a no estar traducido, se podría llamar así en español: “La mentalidad scout: por qué algunas personas ven las cosas con claridad y otras no“. El planteo busca dejar de lado la “mentalidad defensiva de soldado” para pasar a tener el punto de vista de un “explorador”: la motivación para ver las cosas como son, no como desearíamos que fueran.

Smarter Tomorrow, de Elizabeth Ricke

¿Qué es el neurohacking? A esta disciplina incipiente se la describe como “hackear la función cerebral”: implica encontrar atajos creativos, usar materiales comunes para fines poco comunes y desafiar las convenciones. El motor, dicen, es la curiosidad sobre cómo funciona la mente. De esto trata el libro Elizabeth Ricker que tiene como subtítulo “Cómo 15 minutos de neurohacking al día pueden ayudarlo a trabajar mejor, pensar más rápido y hacer más”.

Good Anxiety, de Wendy Suzuki

¿Puede la ansiedad ser algo bueno? ¿Y la angustia? “Aprovechar el poder de la emoción más incomprendida”, es la propuesta de Wendy Suzuki, profesora de neurociencia y psicología en el Centro de Ciencias Neuronales de la Universidad de Nueva York. No se trata de paralizarse frente al estrés, sino de entender por qué aparece y así obtener “superpoderes ocultos”, desde la resiliencia y la compasión hasta la creatividad.

The Quick Fix: Why Fad Psychology Can’t Cure Our Social Ills, de Jesse Singal

El periodista estadounidense Jesse Singal realizó un estudio del comportamiento humano en torno a la psicología de moda y lo tituló, sin medias tintas, The Quick Fix, “La solución rápida” en español. Lo que sostiene en este libro es que suelen abordarse desde la psicología soluciones simplistas a temas complejos que, lejos de “curar nuestros males sociales”, recuden las discusiones y generan aún más confusión.

The Deadline Effect, de Christopher Cox

El efecto de la fecha límite”, podría ser la traducción al español de The Deadline Effect, de Christopher Cox. “Cómo trabajar como si fuera el último minuto, antes del último minuto”, es el subtítulo. “La buena noticia, según el autor, que estudió restaurantes de alta gama, producciones teatrales y estaciones de esquí en busca de ideas sobre cómo se preparan los profesionales para las grandes inauguraciones, es que podemos hacer que los plazos nos funcionen”, sostiene The Wall Street Journal.

You’re Invited, de Jon Levy

Jon Levy, dice Wikipedia, es “es un autor estadounidense conocido por su trabajo en los campos de la influencia y la aventura”. Este libro, que podría traducirse como “Estás invitado: el arte y la ciencia de cultivar la influencia”, sostiene que si se desea vivir una vida larga y agradable, lo más importante que se puede hacer es rodearse de personas y desarrollar relaciones significativas.

A World Without Email, de Cal Newport

¿Cómo sería un mundo sin correo electrónico? A World Without Email, de Cal Newport, propone “reinventar el trabajo en una era de sobrecarga de comunicación”. ¿Y eso qué significa, qué implica, qué posibilidades abre? Muchas cosas. En principio cuestionar la “mente hiperactiva de la colmena” ya que “ha sido un desastre para la productividad general”. No se trata de cambios drásticos sino hacer ajustes en los hábitos.

The End of Craving, de Mark Schatzker

La alimentación, problema central de nuestra era. “El fin del antojo: recuperar la sabiduría perdida de comer bien” es el título en español de este libro escrito por Mark Schatzker. La reseña de The Wall Street Journal dice lo siguiente: “Consumimos alimentos diseñados para engañar al cerebro haciéndole creer que ha recibido nutrición cuando no es así. Entonces consumimos más de ellos. Si los alimentos y bebidas de hoy manipulan el cerebro y causan estragos en el cuerpo, el primer paso para recuperar el control es comprender cómo lo perdimos”.