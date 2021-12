Maribel Guardia arremetió contra quienes critican su apariencia y edad: «Viejos los cerros y reverdecen»

La actriz costarricense también reveló su deseo para el año 2022

Maribel Guardia ya llegó a los cinco millones de seguidores en Instagram (IG: maribelguardia)





La afamada intérprete Maribel Guardia regresó de una de sus reuniones decembrinas junto a su familia en Costa Rica, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habló para los medios de comunicación sobre diversos temas, como la polémica en la que estuvo envuelta luego de que varios internautas la señalaran por una fotografía donde se veía un poco más “vieja”.

Fue ante la cámara del periodista de espectáculos, Eden Dorantes, que la intérprete señaló que no le preocupan las críticas, ni los señalamientos a su persona: “Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas. “Como me ves, te verás… si te va bien”, agregó la actriz de 62 años.

Por otro lado, durante la misma entrevista la actriz costarricense, que ha hecho una larga y distinguida carrera en México, contó para el portal de YouTube del periodista que ya supero la edad de sus progenitores, quienes lamentablemente fallecieron a edades muy tempranas, su madre a los 46 y su padre a los 59 años.

Maribel Guardia comparte emotiva reflexión por la navidad con sus seguidores Foto: Instagram/@maribelguardia

Maribel Guardia reconoció que la mayoría de comentarios que recibe en sus redes sociales son para desearle buenos deseos y que los malos señalamientos son casos aislados. La actriz cuenta con 10 millones de seguidores en Facebook y poco más de 7 millones en Instagram.

Lo evidente es que Maribel Guardia a sus 62 años sigue siendo una las figuras públicas que más cuida su salud personal, también es importante señalar que es una de las figuras más accesibles del espectáculo nacional ante los medios y, en diferentes ocasiones, se ha acercado a la prensa para dar declaraciones sin ser desatenta.

Asimismo la intérprete de Corona de lágrimas reveló que su propósito del 2022 es quejarse menos y disfrutar más.

“Mi propósito más bien es ser feliz, imponerme ser feliz y quejarme menos, porque uno se queja de todo: si le va bien o le va mal, si tienes mucho trabajo […] Total que uno siempre tiene un quejido en la boca. Es muy feo estarse quejando. Yo creo que soy muy quejumbrosa, yo creo que ese va a ser mi propósito: no quejarme”, enfatizó a su llegada al AICM.

Maribel Guardia lució su vientre plano (Foto: Instagram @maribelguardia)

Maribel Guardia siempre se ha caracterizado por ser alguien que trata de comunicar a sus seguidores y a sus cercanos una personalidad resiliente y carismática, fue el pasado 24 de diciembre que la farandulera se sumó a diversas personalidades mexicanas para desear buenos deseos a sus seguidores con motivo de la Navidad.

“Mi familia y yo, les deseamos una feliz navidad, rodeados de salud, amor y abundancia de bendiciones para ustedes y todos los que aman. Que sean tiempos de reflexión para valorar todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Gracias por el amor que me dan”, redactó la protagonista de la telenovela de Televisa, Prisionera de amor (1994) donde compartió créditos con Saúl Lisazo.

Maribel Guardia y su familia (Foto: Instagram)

Junto al mensaje compartió una fotografía donde la actriz relució con un elegante vestido color rojo. En total contraste, su hijo Julián Figueroa vistió totalmente en negro. En la fotografía también apareció el pequeño nieto de Maribel Guardia, José Julián, quien a su corta edad ya cuenta con redes sociales.

Cabe recordar que a pesar de ser un año tan fructífero, la intérprete de Televisa durante 2021 también tuvo un momento muy difícil cuando a principios de año se contagió de Covid-19 y posteriormente reveló la secuela que le dejo el virus.

“Fíjate que el Covid, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. […] Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”, reveló para Ventaneando.